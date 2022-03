A Nice, un concert pour la paix en solidarité avec le peuple ukrainien mardi 22 mars à l’Opéra

Face à la crise en Ukraine, un formidable élan solidaire est né sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur qui multiplie les actions en faveur du peuple ukrainien depuis plusieurs jours. Sous l’égide de l’agence métropolitaine de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques, des dispositifs de collecte numéraire, d’aide matérielle et d’accueil des réfugiés ont été mis en place pour venir en aide au peuple ukrainien et les assurer de la solidarité métropolitaine.

Dans la poursuite de ces actions, Christian Estrosi avait annoncé un « Concert pour la Paix ». Celui-ci se tiendra le mardi 22 mars 2022 à 20 heures sur la scène de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Le pianiste niçois Nicolas Bringuier et son épouse Olga Monakh seront entourés de nombreux artistes

A cette occasion, le pianiste Nicolas Bringuier et son épouse Olga Monakh, d’origine ukrainienne, entourés d’artistes s’engageant depuis longtemps pour la fraternité entre les peuples, interpréteront des œuvres de Œuvres de Brahms, Dvorak, Fauré, Rachmaninov, Scriabine, Tchaïkovski ou encore Skoryk.

Voici le programme :

Violons Boris Brovtsyn, Diana Tischchenko

Alto Alexander Zemtsov

Violoncelle Gary Hoffman

Baryton Volodymir Kapshuk

Piano Jonathan Benichou, Nicolas Bringuier et Olga Monakh

Les recettes reversées à une association en faveur des enfants ukrainiens

Ce concert étant placé sous le signe de la solidarité, toutes les recettes seront reversées à une association venant en aide aux enfants ukrainiens des zones de guerre.

Pour réserver des places pour ce concert : opera-nice.org. Les tarifs seront compris entre 10 et 47 euros. L’Opéra de Nice est situé 4-6 Rue Saint-François-De-Paule.