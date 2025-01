LeNoise – Concert Hommage à Neil Young à la Salle Pleyel

Partagez





LeNoise en Concert Unique à Paris : Les admirateurs de Neil Young auront l’occasion de retrouver en live des interprétations authentiques de ses plus grands hits. Réserver dès maintenant pour le 23 janvier 2025 à la Salle Pleyel.

Le retour tant attendu des classiques de Neil Young. Après un succès retentissant à travers l’Europe, le groupe « LeNOISE » se produit enfin en France. Ce concert extraordinaire ravira les fans du légendaire Neil Young. Ils pourront redécouvrir sur scène des versions fidèles de ses plus grands succès. Promis, ce moment sera inoubliable.

Une expérience immersive dans l’univers de Woodstock

Le spectacle s’étend sur deux heures, plongeant le public dans l’esprit de la génération Woodstock. « LeNOISE » ne se limite pas à interpréter des titres emblématiques comme « Heart of Gold » et « Old Man ». Il revisite également des morceaux puissants tels que « Down by the River » et « Rocking in the Free World ». À noter, « LeNOISE » n’est pas un simple tribute : il incarne l’essence même d’une époque musicale où Neil Young reste une figure emblématique.

Un Show plus vrai que nature

Un show puissant et fidèle porté par la puissance torride d’un groupe fidèle au CRAZY HORSE et mené par Piet De Pessemier le chanteur du groupe dont la voix et le timbre sont la réincarnation fidèle d’un NEIL YOUNG plus vrai que nature.

Réservez vos places dès maintenant !

Pendant deux heures, les fans pourront redécouvrir les titres emblématiques de Neil Young, issus d’albums incontournables tels que *Harvest*, *After the Goldrush* et *Tonight’s The Night*. Les réservations sont ouvertes pour cet événement incontournable du 23 janvier 2025 à la Salle Pleyel. Ne ratez pas cette occasion !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Concert unique le 23 janvier 2025 à 20h30

Salle Pleyel – 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Tarifs : de 29,50 à 96€

Durée : 1h55