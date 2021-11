Le monde du vivant – Livre et puzzle

C’est dans la collection de coffrets Livre et puzzle, des éditions Usborne, qu’est paru, en septembre 2021, Le monde du vivant. Un coffret, pour les enfants à partir de 7 ans, qui se compose d’un puzzle de 300 pièces, ainsi que d’un documentaire illustré, pour découvrir le monde du vivant.

Le coffret réunit un puzzle de 300 pièces, ainsi qu’un livre souple, qui présente le monde du vivant. Un petit documentaire qui vient présentant ce qu’est un être vivant sur la Terre. Un être qui bouge, mange, se débarrasse de ses déchets, grandit, se reproduit, réagit et a besoin de gaz. A la première double page, un grand arbre du vivant est présenté, un grand diagramme qui représente toute la vie sur Terre. Un arbre qui permet aux scientifiques de comprendre tous les liens de parenté entre les êtres vivants et de les classer. Ainsi, les enfants découvrent les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries…

Le coffret est très complet, curieux, ludique et intéressant, avec un puzzle, de 300 pièces, pour s’amuser, prendre du temps et découvrir le monde du vivant, à travers l’arbre du vivant à recréer. Il y a aussi un petit documentaire, qui vient apprendre et compléter les connaissances des jeunes lecteurs, pour comprendre et reconnaître le monde du vivant, les animaux, les plantes, les coraux et méduses, entre autres. Des explications pour savoir comment fonctionne la vie, les cellules, les micro-organismes, sont données, comme des informations sur le monde des plantes, puis de tous les animaux, avant de découvrir le corps humain. Le livre souple est petit, mais très complet, illustré et organisé, pour apporter assez de réponses et d’informations pour les enfants. Le dessin est simple, moderne, coloré et assez plaisant.

Le monde du vivant est un coffret Livre et puzzle, des éditions Usborne, qui propose aux enfants de découvrir un monde fabuleux, étrange et intéressant, pour comprendre la vie, les plantes, les animaux, le corps humain et la Terre à sauvegarder.