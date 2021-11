Le spectacle de la Bajon : Vous couperez est en tournée dans toute la France. Ce mardi 2 novembre, l’humoriste a rempli la salle de la Bourse du Travail à Lyon.

C’est avec enthousiasme que le public a accueilli son personnage de l’avocate, grâce auquel l’humoriste a fait son entrée en scène. Tous les politiques en ont pris pour leur grade, y compris le maire de Lyon mais aussi des people. D’autres personnages s’ensuivirent, la femme de ménage, la policière, la factrice, la directrice, Dieu…

Alternant tendresse et férocité, oubliant la bien-pensance, elle a ravi son public qui lui a fait une standing ovation, à la fin du spectacle.

Anne-Sophie Bajon, alias La Bajon

La Bajon a commencé le théâtre d’improvisation à 15 ans. A 20 ans, elle rentre au cours Simon, qu’elle suivra pendant trois ans. En 2011, elle écrit son premier spectacle “Ca va piquer” dès l’année suivante, elle se produit sur les plus grandes scènes parisiennes mais aussi en France et participe à de nombreux festivals d’humour. En 2017, lors des élections présidentielles, sa vidéo « L’avocate de Pénélope Fillon » fait plus de 14 millions

de vues en un mois sur Facebook. Depuis ses vidéos sont très attendues sur les réseaux sociaux et sa notoriété grandit. A partir de 2018, elle présente sur scène son 2ème one-woman-show « Vous couperez », avec son complice Vincent Leroy.

ENVIE DE PASSER un très bon moment, alors, n’hésitez pas à venir la découvrir sur scène, de plus :

La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale.

Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de l’Humanité.

La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco.

La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas.

=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir.

Retrouvez également l’humour de la Bajon dans son premier livre “Vous n’y couperez pas, la meilleure défense , c’est l’humour” paru le 7 octobre au Cherche midi.