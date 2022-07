Le petit guide du sticker pour voitures

Les stickers sont de petits autocollants utilisés pour la décoration des véhicules. Ils permettent également aux marques de faire leur publicité en captant l’attention des prospects. Si vous hésitez encore à vous décider, quant à l’usage de ces autocollants, voici tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Les stickers de voiture : la solidité doit être au rendez-vous !

Les stickers sont en général des autocollants à utiliser pour embellir et personnaliser son véhicule. Pour cela, de nombreuses personnes tiennent généralement compte de leur côté esthétique pour faire leur choix. Cependant, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur l’aspect esthétique d’un sticker pour le choisir. Certes, il embellira votre automobile, mais rien ne garantit qu’il va durer dans le temps. L’idéal est donc de choisir un sticker solide. Quels sont donc les critères d’un sticker solide ?

Résistance au lavage et aux intempéries

En effet, pour garder la beauté de sa carrosserie, une voiture doit être régulièrement lavée. Elle sera à cet effet en contact avec de l’eau, les détergents et le chiffon de lavage. L’autocollant étant installé sur la carrosserie subira alors les agressions de tous ces éléments lors du nettoyage. De ce fait, il pourrait se détendre et perdre son éclat, s’il n’est pas résistant à l’eau et à l’abrasion.

Pour donner une chance à votre sticker de durer longtemps, nous vous conseillons alors d’opter pour un produit solide. Il doit être imperméable à l’eau. De même, étant donné que la partie extérieure d’une voiture est en permanence exposée aux intempéries, l’achat d’un autocollant résistant vous sera bénéfique. Un produit de mauvaise qualité ne tiendra pas longtemps en cas de pluie ou pendant l’hiver. Nous vous conseillons alors de vous renseigner sur le caractère imperméable et résistant de vos stickers avant tout achat.

La résistance aux rayons UV

Lorsqu’ils sont collés sur la carrosserie des voitures, les autocollants sont exposés aux rayons de soleil, surtout en été. La chaleur et les rayons ultra-violets (UV) n’épargnent malheureusement pas certains stickers. Ceux-ci deviennent craquelés et perdent totalement leur charme. Pour vous éviter cela, misez idéalement sur des produits conçus pour résister aux rayons UV, afin d’avoir une longue durée de vie : vous pouvez alors vous en procurer sur la page de Stickers AZ par exemple, qui en propose une grande variété.

Avec un sticker bien choisi, vous n’aurez pas de précautions particulières à prendre pour le lavage de votre véhicule. Même lors de la canicule, votre sticker restera intact.

Le matériau de fabrication

Pour accéder aux avantages d’un sticker de voiture, il faut bien choisir la matière dans laquelle il est fabriqué. Nous vous conseillons à cet effet de choisir ceux fabriqués avec des matériaux synthétiques.

L’autocollant en papier par exemple ne sera pas résistant, mais vous pouvez opter pour des stickers en vinyle. Vous n’aurez plus affaire à des objets qu’il faudra enlever ou poser selon la saison. Mettez donc un point d’honneur sur la résistance de la matière en la choisissant. Pour ce qui est du type de stickers, rapprochez-vous des spécialistes pour en savoir davantage.

Existe-t-il des stickers classes pour voiture de luxe ?

Avec l’utilisation des stickers, vous avez la possibilité de mettre en avant la valeur de votre véhicule. Il existe plusieurs variétés de stickers, dont certains sont dédiés aux voitures de luxe. Ils sont confectionnés par des professionnels et représentent le plus souvent les logos des marques prestigieuses. Vous trouverez par exemple des stickers avec les logos des marques de constructions automobiles telles que :

la Mercedes Benz,

la Maserati,

la Bentley,

la Bugatti,

la Ferrari,

la Lamborghini, etc.

Vous trouverez toutes sortes d’autocollants selon vos goûts. De plus, les fabricants de ce genre de stickers exécutent également des commandes personnalisées. Vous pouvez donc en commander de très originaux, pour vous démarquer.

Comment poser un sticker proprement sur une voiture ?

La beauté et la résistance que présente un sticker dépendent de la manière dont il a été posé. Quand il est mal placé, l’effet est totalement contraire à celui recherché. Vous pouvez alors faire appel à un professionnel pour la pose ou le faire par vous-même. Si vous penchez pour la dernière option, il est important de suivre les règles d’application et de choisir la technique de pose qui vous semble la mieux adaptée.

La pose à sec

Si vous désirez coller un sticker sur une portière ou d’autres petites surfaces, c’est la technique la mieux adaptée. Il vous faudra d’abord nettoyer l’espace qui va accueillir votre autocollant, avec de l’alcool et un chiffon propre. L’alcool vous permettra de dégraisser la surface. Vous devez ensuite vous assurer que le support choisi correspond parfaitement aux dimensions du sticker, afin qu’il n’y ait pas de débordement.

Il faut comprendre qu’il est composé de trois parties que vous devez connaître pour bien réussir la pose. La première est l’adhésif qui est à l’arrière et lui permet de se fixer. La deuxième partie est un papier couvrant qui permet de maintenir l’éclat et le sticker lui-même, qui constitue la troisième partie. L’étape suivante sera de retirer le papier adhésif et de le coller, en évitant de laisser l’accès à l’air. Vous pouvez ensuite utiliser une raclette pour éliminer les bulles laissées par le passage éventuel de l’air. Vous pouvez retirer le papier couvrant après 15 minutes d’attente.

La pose avec de l’eau

Le premier geste avant toute pose est le nettoyage de la surface qui recevra le sticker. Ensuite, mettez un peu d’eau dans un vaporisateur, ajoutez-y du shampoing pour bébé ou du savon liquide et pulvérisez suffisamment le mélange sur la partie nettoyée. Déposez l’autocollant et fixez-la à l’aide d’une raclette. Cela permettra également de chasser toutes les bulles en partant du centre vers les bords jusqu’à ce que toute l’eau s’évapore. Procéder ainsi assure une durabilité à votre sticker. N’oubliez pas de retirer le papier couvrant et d’essuyer les traces d’eau sur la voiture.

Comme vous l’aurez constaté, la raclette est l’élément le plus indispensable à une pose. C’est d’ailleurs pourquoi lors de l’achat de sticker, vous devez en prévoir une si elle n’est pas livrée en même temps que l’autocollant, afin de pouvoir facilement installer votre élément décoratif. Il faudra donc vous en servir encore une fois pour obtenir une pose parfaite. Si vous respectez le processus, vous n’aurez pas de difficulté lors du retrait de votre sticker.

Comment enlever un sticker sur sa voiture ?

Si poser le sticker a l’air facile, l’enlever constitue un vrai casse-tête. Il vous faut certains outils comme le spray nettoyant, un chiffon propre et un rasoir pour y arriver. Vous pourrez également avoir besoin d’un sèche-cheveux, d’une raclette en plastique et de la microfibre. De toute façon, les produits indispensables pour le retrait d’un autocollant se vendent généralement dans les grandes surfaces à moindre coût.

Vous pouvez, pour commencer, vous servir du sèche-cheveux afin de chauffer le sticker. La chaleur va anéantir l’effet adhésif et lancer le processus de décollage. Vous pouvez alors gratter l’autocollant avec la raclette. Ensuite, retirez complètement le sticker. À l’aide du spray et de la microfibre, enlevez le reste de la colle.

Si votre sticker est collé sur une vitre, vous devez commencer par l’asperger à l’aide du spray. L’adhésif commencera par se décoller et vous pourrez alors avoir recours au rasoir. Insérez-le sous l’autocollant et retirez-le délicatement. Faites attention à ne pas abîmer la carrosserie de votre voiture.

Si vous ne parvenez pas à enlever votre sticker de voiture, demandez de l’aide à une personne expérimentée. Vous pouvez aussi vous rapprocher d’un spécialiste pour plus d’efficacité.