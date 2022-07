Ici tout commence : Rencontre avec Mikaël Mittelstadt

Alors que se déroule le championnat national de pâtisserie à l’hôtel Beaumont, sous la direction de Philippe Delobel, Greg se retrouve au cœur d’une intrigue. Le bateau, dans lequel il se trouvait lors d’une sortie en mer, a vraisemblablement heurté le corps d’un individu. Par ailleurs, l’intendant de l’hôtel vient de disparaître et des tensions dans le couple que Geg forme avec Elliott sont en train de naître. Un été visiblement compliqué pour ce personnage phare d’Ici tout commence. Lors du dernier festival de Télévision, nous avions rencontré Mikaël Mittelstadt, qui interprète Greg Delobel depuis le début de la série. Le comédien avait évoqué pour nous son personnage, avait dévoilé quelques éléments de cette intrigue estivale et nous avait fait part de ses projets.

France Net Infos : Depuis le début de la série, Greg a connu beaucoup de changements dans sa vie : il est en couple avec Eliott, il a un bébé…

Mikaël Mittelstadt : Il lui arrive beaucoup de choses en un temps très réduit par rapport à la moyenne générale. C’est pour cette raison que chaque fois qu’il y a une direction à prendre, je ne vois pas cela comme un tournant monstrueux. Je me demande plutôt comment Greg va arriver à gérer cette nouvelle situation. Après, avec le recul, je me dis qu’il faut qu’il travaille sur lui parce que, sinon, il va exploser en plein vol (rires) ! En fait, je vis les situations dans l’instant. Tout va très vite : on n’a pas le temps de se projeter !

France Net Infos : Vous attendiez-vous à ce que Greg tombe amoureux d’Eliott ?

Mikaël Mittelstadt : Pour Nicolas Anselmo, son personnage était au départ présenté comme non-binaire, venant un peu bousculer les codes sociaux. Greg, à la base, est juste un petit con prétentieux qui vient ralentir les ambitions des personnages ! J’ai été surpris quand on a vu les retombées face à l’épopée Grelliot. On touche beaucoup de gens et c’est le but mais j’étais moins prêt à ça que Nicolas. Beaucoup de jeunes s’identifient à nous. Souvent, ils voient notre histoire comme un catalyseur d’ouverture d’esprits vis-à-vis des remises en question de chacun.

France Net Infos : Cet été ne va pas être de tout repos pour Greg….

Mikaël Mittelstadt : Le championnat de pâtisserie va être le berceau pour un « Souviens-toi l’été dernier » revisité à la ITC ! Il va y avoir des mystères, des disparitions. On va finir pas se demander si le championnat n’est pas un prétexte pour autre chose. Il y a un côté à la fois polar et léger. C’était passionnant à jouer.

France Net Infos : Greg a un côté agaçant. Ca vous amuse ?

Mikaël Mittelstadt : Ah oui ! Je mets beaucoup d’improvisation dans mes scènes, au grand désespoir des auteurs et de mes partenaires de jeu. Pour Nicolas (Anselmo), c’est un enfer ! Au début, j’en ai un peu abusé ; j’ai créé des surnoms par exemple, comme « la mouche ». Ca vient du côté spontané que j’ai dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas méchant mais j’aime bien taquiner mes potes ! Greg est con et touchant à la fois. Je trouve que c’est jouissif de jouer un tel personnage !

France Net Infos : ITC vous laisse un peu de temps pour d’autres projets. Vous venez de tourner dans le biopic sur Brigitte Bardot…

Mikaël Mittelstadt : Oui, j’interviens sur un épisode seulement. J’incarne Gilbert Bécaud lors de son idylle avec Bardot, à la fin de l’année 1958. C’était très chouette à faire, d’autant plus que j’aime beaucoup la musique. J’ai fait un peu de piano et ça m’a aidé sur le tournage. Dieu merci on ne m’a pas fait chanter ! J’étais content de pouvoir soirtir un peu des cuisines.

France Net Infos : ITC vous a ouvert des portes…

Mikaël Mittelstadt : Absolument ! Avec ITC, les directeurs de casting ont une idée de ce qu’on sait faire et là où l’on est à l’aise. Je reçois beaucoup plus de demandes de casting maintenant. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire le lien entre Bécaud et Greg ! Je m’estime chanceux car je fais partie de ceux qui ont le privilège de tourner un peu plus à côté que les autres. Prochainement, on va me voir sur TF1 dans la mini-série « Les Combattantes » avec Audrey Fleurot.

France Net Infos : Vous avez vécu aux Etats-Unis où vous avez suivi des cours d’acteur. Seriez-vous tenté par une carrière internationale ?

Mikaël Mittelstadt : Ca me plairait bien sûr ! J’ai dû interrompre ma formation pour venir ici parce qu’on m’avait proposé ITC. Je suis né en France mais mes deux parents (mon père est allemand et ma mère est indienne) ne sont pas français à la base, c’est ce qui m’a permis d’avoir une certaine ouverture sur le monde et de voyager. Je tournais pas mal aux Etats-Unis pour des clips, pour des courts métrages d’étudiants.

France Net Infos : Avez-vous toujours voulu être acteur ?

Mikaël Mittelstadt : Oui, depuis tout petit ! Je faisais le pitre devant mes parents. Je les rendais fous ! J’essayais de les faire rire. Quand ils me mettaient devant un film, je me laissais berner par l’illusion et je ne me rendais pas compte qu’il s’agissait d’acteurs payés. Je l’ai compris très tard, ce qui m’a valu des moqueries. Pour moi, il existait un vrai Superman, un Spiderman. En plus, quand je m’identifiais à certains héros, je jouais la scène en même temps. Un jour, ma mère a pris la décision de m’inscrire à un cours de théâtre.