Le visiteur du futur – La brigade temporelle – Intégrale

A l’occasion de la sortie du film Le visiteur du futur, les éditions Ankama publient l’intégrale de La brigade temporelle, inspirée par la web-série du même nom que le film. Un manga français qui reprend donc les trois tomes de cette aventure improbable et captivante à la fois.

18 juin 1940, à Londres, à la BBC, un homme en uniforme traverse un couloir. Avec son képi, sur la tête, il interpelle. Une femme interroge un collègue, pour savoir qui il est. Il s’agit d’un général français, qui vient enregistrer un message pour son pays. La jeune femme réplique que la France collabore avec les allemands, depuis la veille. L’homme répond qu’il n’est pas trop tard pour changer de camp ! De plus les français sont toujours en retard pour tout ! Mais, d’un coup, l’homme s’affole, il se rappelle qu’il devait aussi y avoir un de leurs officiers durant cet enregistrement. Un peu plus loin dans les toilettes, un officier se lave les mains. Un autre homme entre dans la pièce. Il sort un objet de l’intérieur de sa veste, et le pointe sur l’officier. Un flash en sort, et l’officier semble se désintégrer. L’homme attrape les vêtements, pour les enfiler…

La série manga est donc à retrouver en intégrale, à l’occasion de la sortie du film Le visiteur du futur, au cinéma. L’univers est déjanté, avec des dialogues improbables, des scènes toutes aussi invraisemblables, pour une aventure incroyable. En effet, le manga propose malgré tout un scénario plutôt réfléchi et captivant, avec Louise qui est sauvée par la brigade temporelle, pour intégrer leur équipe. Une folle nouvelle vie d’aventures s’annonce, pour parcourir le temps et redécouvrir de grands évènements historiques. Le récit est surprenant, avec son lot de rebondissements, d’humour et d’action, le tout dans un bon rythme, pour ne jamais s’ennuyer ! Le dessin est également dynamique, en noir et blanc, offrant de la puissance. Le trait est vif, les personnages travaillés, tout comme les scènes d’action et le découpage.

La brigade temporelle est à retrouver en intégrale, un beau manga français de plus de 500 pages, aux éditions Ankama. Un ouvrage qui débarque au moment de la sortie du film Le visiteur du futur, dont le manga est du même univers déjanté et décalé.

