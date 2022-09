Pourquoi les pauvres aiment le Bitcoin

Si vous pensez encore que le Bitcoin est une initiative réservée aux riches, vous devez lire beaucoup et regarder les actualités économiques. Oui, au début, seules les personnes fortunées connaissaient la invest in cryptocurrency. Les riches possédaient des Bitcoins et les utilisaient même pour effectuer des transactions dans des points de vente acceptant la monnaie numérique. Cependant, la donne a largement changé récemment. Les citoyens pauvres en ont appris davantage sur cette précieuse monnaie numérique. Ils ont découvert ses avantages et la veulent plus que jamais. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les pauvres aiment le Bitcoin.

Il est considérablement bon marché

Les individus ont souffert des frais de transaction élevés pendant des années. Ils payaient plus de frais de service chaque fois qu’ils retiraient de l’argent fiat à la banque. Et cela a vu plusieurs personnes pauvres perdre beaucoup de fonds qu’elles pouvaient économiser pour créer des entreprises et améliorer leur niveau de vie.

L’arrivée de la technologie Bitcoin a redéfini de nombreuses choses dans le domaine des transactions. Au lieu de payer plus d’argent en frais de service, les pauvres peuvent désormais sourire lorsqu’ils paient en utilisant des Bitcoins. La technologie s’appuie sur un réseau décentralisé qui échappe au contrôle du gouvernement.

Le réseau Bitcoin ne nécessite pas non plus d’infrastructure physique comme les halls de banque. En outre, l’automatisation rend inutile le recours à des employés. Par conséquent, l’organisation hôte économise beaucoup de ressources et facture aux utilisateurs des frais moins élevés pour leurs transactions.

Le Bitcoin est flexible

Nous entrons dans une ère où chacun veut pouvoir faire toutes ses affaires où qu’il soit. Les individus préfèrent des solutions plus flexibles, quel que soit leur statut financier ou social. Et c’est là que la crypto-monnaie Bitcoin entre en jeu. Grâce à ses opérations en ligne, les pauvres ne s’inquiètent plus de l’absence d’institutions financières dans leurs localités.

Qu’ils vivent dans l’intérieur du pays ou dans les grandes villes, les pauvres peuvent accéder aux services Bitcoin sans problème. Grâce à la disponibilité d’Internet et des smartphones, il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme ou un emploi formel pour utiliser les services financiers vitaux. Les crypto-monnaies ont apporté une efficacité incroyable, et c’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes les apprécient.

Il offre des possibilités d’investissement

Le chômage est sans aucun doute l’un des principaux défis conduisant à la pauvreté dans les pays en développement. L’absence d’un nombre suffisant de possibilités d’emploi entraîne des injustices et une augmentation du nombre de personnes qui ne peuvent pas prendre soin d’elles-mêmes. Mais la technologie Bitcoin est venue avec diverses opportunités d’investissement plus favorables aux pauvres.

Aujourd’hui, il est possible d’investir dans le Bitcoin sur les principales plateformes de trading comme Pattern Trader. Il est intéressant de noter que les sous-unités de crypto-monnaies permettent aux individus de commencer à trader même avec de petits montants. Avec l’aide de divers guides de trading en ligne et d’autres documents pertinents, beaucoup ont façonné leur destin en utilisant le Bitcoin.

Aucun obstacle aux transactions

Avant l’arrivée des crypto-monnaies, les personnes pauvres avaient des difficultés à recevoir de l’argent de leurs amis ou de leurs parents dans des pays étrangers. Ils payaient plus cher pour le change et attendaient plus longtemps que l’argent arrive sur leur compte. En outre, les individus ne pouvaient pas recevoir d’argent de certains pays parce qu’il n’y avait pas d’options de paiement appropriées pour le faire.

Depuis son introduction, la technologie Bitcoin a simplifié les transferts internationaux d’argent liquide pendant plus d’une décennie. Tout le monde peut recevoir de l’argent de n’importe où dans le monde, sans frais de transaction ni délais importants. Le processus ne prend que quelques minutes, et vous disposez de vos fonds dans votre portefeuille numérique. La crypto-monnaie Bitcoin a permis aux pauvres de compter sur eux-mêmes puisqu’ils peuvent facilement créer et exploiter un portefeuille Bitcoin.

Le Bitcoin prévient l’inflation

Dans tout pays, les principales victimes de l’inflation sont les pauvres. Lorsque les prix s’envolent après que le gouvernement a imprimé plus d’argent, ils souffrent parce qu’ils ne peuvent pas se permettre les coûts élevés de divers produits et services. Cependant, le Bitcoin fonctionne de manière indépendante. Au lieu d’un régulateur tiers, le réseau Bitcoin s’autorégule. Par conséquent, les pauvres peuvent toujours être à l’abri des prix élevés des denrées alimentaires s’ils utilisent le Bitcoin.

Réflexion finale !

La crypto-monnaie Bitcoin profite aux moins fortunés de la société de diverses manières. Par exemple, les personnes sans emploi peuvent l’échanger et gagner leur vie. Le Bitcoin protège également les individus contre l’inflation et brise les barrières des transactions. Son efficacité, son caractère abordable et sa flexibilité sont essentiels pour le bien-être de tous.