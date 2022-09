7 choses que vous ne saviez pas sur la Turquie

Des paysages superbes et une culture millénaire, une météo agréable et une gastronomie délicieuse, des plages aux eaux turquoise et des sommets à plus de 5000 m… Les raisons pour visiter la Turquie ne manquent pas !Mais, au cas où vous hésitiez encore, voici 7 curiosités que vous ne connaissiez pas sur la Turquie et qui devraient vous donner envie d’y aller.

Leonardo da Vinci y a (presque) construit le plus long pont du monde

Les amateurs du jeu Assassin’s Creed le savent déjà: le sultan a commandé au célèbre génie Léonardo da Vinci de construire un pont reliant l’Asie à l’Europe.

Malheureusement, son design grandiose pour ce qui aurait été à l’époque le plus grand pont du monde n’a finalement pas été accepté par le sultan…

Le Père Noël est Turc !

Avant d’aller se perdre au fin fond de la Laponie, Saint-Nicolas (« Santa Claus »), fut un religieux né grec orthodoxe à Patara, dans une région connue désormais sous le nom de Emre, en Turquie.

Pourquoi a-t-il quitté le doux climat méditerranéen pour aller se perdre en Laponie ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de rennes volants capables de tirer sa luge en Turquie 😊

La tulipe nous vient de Turquie

Même si l’image de la tulipe est désormais associée à la Hollande, c’est bien à travers la Turquie, où elle est populaire depuis des siècles, qu’elle s’est répandue en Europe.

L’histoire (la légende ?) raconte qu’un ambassadeur flamand venu à Istanbul au 6ème siècle serait tombé amoureux de cette fleur et en aurait ramené aux Pays-Bas, avec le succès que l’on connait.

La Turquie délivre un visa en ligne

De nombreux pays touristiques essaient de faciliter l’entrée aux visiteurs, mais la Turquie est en avance: pour votre visa Turquie, vous pouvez l’obtenir en ligne !

Rapidité, simplicité… vous avez tout à y gagner.

Le second plus vieux métro au monde est en Turquie.

Tout le monde sait que Londres a le plus vieux métro du monde, mais savez-vous où se trouve le second ? Paris, New York, Moscou ?

Non, c’est entre Beyoglu et Karakoy, à Istamboul, que vous trouverez le Tünel, un funiculaire souterrain ayant commencé à opérer en 1875.

Les noisettes que vous mangez viennent de Turquie

En tout cas, c’est très probable, sachant que plus de 72% de la production mondiale vient de Turquie !

Si vous aimez les pâtes à tartiner au goût noisette, vous savez qui remercier…

C’est en Turquie que se trouvent les plus anciennes ruines du monde

Des structures mégalithiques créées près de 5000 ans avant les pyramides d’Égypte, c’est de la science — fiction ?

Non, c’est le site archéologique de Göbekli Tepe, vieux de 12 000 ans et classé au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO.

S’agit-il des premiers temples érigés par des peuples de chasseurs-cueilleurs comme l’affirment les archéologistes, ou une preuve irréfutable de la présence sur notre planète d’une civilisation extraterrestre comme en sont persuadés les promoteurs de la théorie des anciens astronautes ?

À vous d’aller voir, pour vous faire votre propre idée !