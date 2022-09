New Balance et Adidas accusés de greenwashing

Au cours de ces dernières années, de nombreuses entreprises de renom font face à de graves accusations. Des fois elles sont véridiques, d’autres fois non. C’est le cas de New Balance et Adidas qui se font accuser de greenwashing. Découvrez tout sur l’intégralité de cette affaire.

L’origine de cette histoire

En effet, New Balance et Adidas ont fait sortir une nouvelle collection de baskets. Pour faire la publicité de cette collection, ils ont véhiculé un message selon lequel leurs nouvelles baskets étaient écologiques. C’est ainsi qu’une association qui prône le respect de l’environnement a déposé une plainte greenwashing.

Tout d’abord, le greenwashing est une technique mensongère employée par les personnes dans le secteur de la communication et du marketing pour arriver à leurs fins. Cette association soutient que ses deux grandes marques font une fausse publicité pour attirer plus de clients et surtout les écolos.

Elle dénonce que la nouvelle collection ne respecte en aucun cas les termes de recyclage et le respect de l’environnement. Cette association est appelée Zero Waste France et les accuse de polluer l’environnement et est prête à aller jusqu’au-devant des tribunaux.

Quelles sont les raisons sur lesquelles les accusations sont fondées ?

New Balance et Adidas sont des géants de l’industrie de fabrication de baskets et autres. Ils possèdent des usines un peu partout dans le monde qui génèrent des effets négatifs sur la couche d’ozone. Les deux marques veulent tromper la vigilance du monde en parlant d’écologie or ils n’ont rien changé dans la production des baskets.

De plus, l’association soutient que ce n’est pas en consommant des matériaux recyclés qu’ils participent à la survie de la nature vu le taux de déchets qu’ils déversent chaque année dans la nature. La plainte qui a été déposée vise à dénoncer le greenwashing que New Balance et Adidas ont fait.

Les accusations que contient la plainte déposée par l’association

La plainte est constituée de différentes accusations. Les accusations sont entre autres :

Publicité mensongère ;

Non-utilisations de produits recyclés à 100 % ;

Éco blanchissement des baskets ;

Non-respect du code de la consommation.

Cette plainte est en accord avec le code de la consommation qui interdit toute publicité basée sur de fausses pratiques commerciales. L’association souhaite que ces deux marques soient sanctionnées pour servir de leçon aux autres.