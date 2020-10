L’Ecole de la rue qui monte – Nouvelle série jeunesse des éditions Flammarion

L’Ecole de la rue qui monte est une nouvelle série de petits romans jeunesse, des éditions Flammarion. La plus belle des toiles et Ce week-end, c’est lapin ! sont deux ouvrages, pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans, d’Hubert Ben Kemoun et Sess, parus en septembre 2020.

Camille vient raconter la visite de la classe au musée des Beaux-Arts. Elle ne pensait pas trouver un trésor aussi incroyable ! Tout a commencé quand le car de ramassage s’est garé devant l’école. Il bouchait la circulation dans la rue Capucine. C’est une rue étroite où se trouve l’Ecole de la rue qui monte, un nom bizarre et amusant. Le bus gris ressemblait à un gros hippopotame qui prenait toute la place. C’est pour cela que la maîtresse Mademoiselle Ana Malaga pressait ses élèves pour monter à bord.

Colin, élève de l’Ecole de la rue qui monte, veut raconter son aventure de ce week-end, avec le lapin de la classe, car c’était à son tour de le garder. C’était vendredi après-midi, la maîtresse s’est tournée vers lui et a déclaré qu’il ne fallait pas qu’il oublie de prendre Kiki d’amour pour le week-end. Colin ne pouvait pas oublier une responsabilité pareille, il y pensait au moins dix fois par jour, depuis une semaine !

Les élèves de l’Ecole de la rue qui monte se racontent, chacun leur tour, dans un roman adapté aux jeunes lecteurs. Des aventures amusantes et pleines de surprises, sont donc à découvrir, avec Camille qui découvre un tableau surprenant pendant leur visite au musée des Beaux-Arts et Colin qui vit un week-end inoubliable avec Kiki, le lapin de l’école, qui finit par s’échapper ! Les romans sont aérés, avec plusieurs illustrations amusantes, colorées et dynamiques. Les histoires sont immersives, changeantes, avec les narrations de différents élèves, de l’Ecole de la rue qui monte. Les caractères des élèves sont différents, les aventures particulières et amusantes, curieuses, qui plairont aux enfants, qui pourront s’y identifier.

