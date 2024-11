Les Années 60 – Spectacle Musical au Théâtre de la Tour Eiffel

Partagez





Les Années 60 – Spectacle Medley des tubes des années 60. Plongez au coeur de ces 10 ans qui ont changé le monde, la musique et les mentalités.

Les Sixties ; les dix ans de tous les possibles, de toutes les révolutions : sexuelle, morale et artistique.

Découvrez les tableaux musicaux d’une bande de jeunes qui traverse les années 60 du rock, aux yéyés, au blues en passant par les hippies, mai 68, les révolutions morales, sexuelles, musicales, tous les grands événements de cette décennie racontés en 18 tableaux à travers Johnny, Cloclo, Bardot, Dutronc, Eddy, les Stones, Hendrix, les Beatles, Aznavour, Sheila, Brel, Nougaro, Bécaud et tant d’ autres… Tout ça en live !

NOTRE AVIS

Si vous êtes un amoureux de la musique des années 60, vous allez être ravi de ce spectacle qui vous emmène dans un voyage musical à travers les tubes inoubliables des Yéyés. La forme de medley permet de passer d’un tableau à l’autre, abordant des thèmes marquants de l’époque tels que la guerre d’Algérie, mai 68 et le mouvement hippie, grâce à des décors-mapping cohérents.

Les costumes sont de qualité, transportant le public dans l’atmosphère festive et colorée des années 60. Les chorégraphies sont vibrantes et pleines d’énergie, tandis que les 8 artistes sur scène offrent des belles performances vocales. L’orchestre live est exceptionnel, avec des musiciens généreux qui donnent tout sur scène.

Cependant, il est dommage que le spectacle ne soit pas soutenu par un scénario plus solide et un livret plus élaboré, ce qui aurait pu renforcer l’impact émotionnel et la cohérence de l’ensemble. Malgré cela, les amateurs de musique des années 60 trouveront leur bonheur dans ce spectacle musical qui célèbre avec brio cette époque mythique.

Sur Scène : Lou Nagy, Martin Heuzard, Marine Rouvrais, Quentin Aubert, Maxime Savary, Alexia Piovano, Pierre-Arthur Lemoine, Chloé Benkaroune, Olivier Benard, Armonie Coiffard, Magali Bonfils, Thomas Boissy.

Les Musiciens : Gabriel Sarrou Vergnac, Frank Bessard, Rodrigo Viana, Maxime Pichon, Stéphane Rambaud et Rémy Charlet

Mise en Scène : Lucy Harrison

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Séances à 17h30, 18h30, 19h et 20h30 selon les jours jusqu’au 5 janvier 2025

Théâtre de la Tour Eiffel – 4 square rapp, 75007 Paris

Durée : 1h30

Tarifs : à partir de 17 euros

