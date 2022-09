Les chatvaliers – A la recherche du Grrraal ! est un album jeunesse, de Charles Falque Pierrotin et Oriana Berthomieu, paru aux éditions Gründ, en août 2022. Un premier livre des Chatvaliers, peut-être, qui revisite quelque peu le mythe des chevaliers de la table ronde, y mêlant aussi un autre mythe, autour des chats.

Le livre débute avec un préambule, qui présente le royaume de Grrretagne, quelque part dans le monde, il y a mille ans de cela. Le lieu était extraordinaire, peuplé de chats, qui étaient gouvernés par deux chats, le reine Grrrennièvre et le roi Charthur. Ils habitaient dans le superbe château appelé Chamelot, d’où ils protégeaient le royaume et ses chatbitants. Pour les aider dans cette difficile tâche, un ordre de chats devenus légendaires avaient été établis, les chatvaliers de la Table ronde.

Ensuite, huit personnages sont présentés, sous forme de portrait. Le préambule se finissant ainsi, l’histoire débute, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir une enquête. Au sein du château, le roi s’écrit, tout va mal pour lui, car son cadeau pour la reine a disparu. L’intrépide Lancelotte va alors accourir après de son roi, pour venir l’aider. Une enquête débute pour les deux personnages amusants, très différents. Le récit revisite donc le mythe de Camelot et la quête du graal, avec une version avec des chats, adorables animaux. Le texte est rythmé, plaisant, drôle, dynamique, accompagné de paroles, et de nombreux jeux de mots. L’histoire trépidante et vraiment drôle, avec ces personnages différents à découvrir. Le dessin est tout aussi plaisant, dynamique et amusant, avec des personnages expressifs, un univers coloré et détaillé.

Les chatvaliers – A la recherche du Grrraal ! est un album surprenant et amusant, des éditions Gründ. Une histoire peuplée de chats adorables et drôles, se mêlant à l’univers des chevaliers de la Table ronde, offrant ainsi un récit captivant et amusant.

Lien Amazon