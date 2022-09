Serial – Un comics de éditions Delcourt

Serial est un récit complet de Terry Moore, paru aux éditions Delcourt, fin août 2022, qui revient sur la jeune tueuse psychopathe Zoé. Un univers singulier, qui vient en dire plus sur Zoé, à travers un thriller bien mené, présentant ce personnage aussi familier que dangereux.

Un homme ramène une jeune fille, dans sa voiture. Elle lui demande ce qu’il fait. Il explique qu’il s’arrête toujours ici, en rentrant du boulot. Il invite la jeune fille à regarder les lumières. Le soir tombe, ils sont en haut d’une falaise. Kendall explique qu’elle doit rentrer chez elle, elle a la permission de neuf heures. L’homme tente de la rassurer, affirmant qu’elle n’a qu’à dire à ses parents qu’elle est restée pour nettoyer le gril. Mais Kendall réplique, ses parents ne la laisseront plus travailler à la pizzeria si elle rentre trop tard. De plus, elle a des devoirs à faire. Brandon continue de l’embobiner, il est son boss, il fera donc un mot à ses parents, qui devraient comprendre… Il met son bras autour de Kendall et tente de l’embrasser malgré les nombreux refus de la jeune fille.

La jeune fille finit par se défaire de ce connard, en le laissant tomber du haut de la falaise. Juste après, elle adopte un comportement étrange, elle essuie toutes ses traces dans la voiture, récupère sa moto un peu plus loin… De son côté, Zoé fait un étrange cauchemar, ou peut-être un rêve, mais va être réveillée par son ami Jill. La jeune fille, qui ne l’est pas tant que ça, arrive rapidement auprès de son amie. Cette dernière qui vient d’apprendre que son mari, Brandon a été retrouvé mort, ce soir, au pied du cap Belvédère. Alors qu’elle jette les flics dehors et prépare un café, pour Jill, partie se coucher, elle la retrouve morte, assassinée… Une enquête et une vengeance débutent pour Zoé.

La jeune fille n’en démordra pas et va ruser, pour tenter de remonter jusqu’à la femme qui a tué son amie. Deux psychopathes, sans aucune empathie, vont donc se chercher, dans ce thriller très bien mené et captivant. La bande dessinée, de 224 pages, est découpée en plusieurs chapitres, offrant une lecture plaisante de ce thriller riche, dense et captivant. L’intrigue est bien menée, offrant de nombreux rebondissements, tout en présentant, un peu plus, Zoé, qui utilise ses compétences, pour traquer un prédateur sanguinaire. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et vif, des personnages expressifs, de l’action et un découpage énergique.

Serial est un comics, des éditions Delcourt, qui vient présenter, un peu plus, de personnage de Zoé, déjà rencontré dans quelques ouvrages de Terry Moore. Une jeune tueuse psychopathe qui va en poursuivre une autre, afin de venger son amie.

