Mon papa roi – Ed. L’école des loisirs

Mon papa roi est un album de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en septembre 2022. Un livre de Kristien Aertssen plein de tendresse, présentant la relation entre un père et son fils, à travers une quête pleine de surprises et de découvertes.

Papa roi est un homme très occupé. Cependant, aujourd’hui, il passe un moment, dans un parc, avec son petit prince. Le jeune enfant, curieux, lui demande de quoi il est le roi… Le père, surpris, répond qu’il est un roi tout court ! Puis, le petit prince explique qu’il aimerait connaître le roi des papas. Alors, le père, qui ne connaît pas le roi des papas, propose de partir, dès le lendemain, sur son cheval, à la recherche du roi des papas. Le lendemain, ils galopent dans les bois. Bientôt, ils entendent la foule et découvrent un acrobate sur une bicyclette. Un enfant crie pour féliciter le roi du vélo ! Le père et son fils s’avancent et demande à l’acrobate s’il est le roi des papas…

Ainsi de suite, au fil de leur, le roi et le prince vont faire de nombreuses rencontres, découvrir différents rois, qui savent faire du vélo, bricoler, nager et faire des plongeons, cuisiner… Des rencontres fabuleuses, enrichissantes, car le papa roi va apprendre tout cela ! Le récit est doux, plein de tendresse, de surprise et de découverte, à travers cette quête et ce voyage instructif. Le père et le fils vont partager de bons moments, se découvrir, entre autres. Alors qu’ils découvrent les talents des autres, ils vont aussi découvrir, quelque part, leur talent à eux. Les jeunes lecteurs pourront aussi se retrouver dans cet album, pour se dire que leur papa est aussi un roi, à leurs yeux. Le dessin est simple, plaisant, plutôt rond, parfois amusant.

Mon papa roi est un album plein de découverte et de tendresse, des éditions L’école des loisirs. Un livre enrichissant, présentant la belle relation entre un père et son fils, des moments de partage et de découverte, pour se découvrir également.

