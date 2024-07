Les murs de nos maisons ont-ils une mémoire ?

Préparez-vous à être électrisé par le nouveau livre de Véronique Geffroy, “Les murs ont-ils une mémoire ? – Témoignages extraordinaires” paru aux éditions Guy trédaniel. Préparez vous à une véritable aventure dans le monde mystérieux des maisons et de leurs secrets cachés.

Geffroy, propriétaire du célèbre château de Fougeret, nous invite à une exploration inédite : les murs de nos maisons possèdent-ils une mémoire ? Oui, vous avez bien entendu ! Ce livre audacieux explore comment les murs de nos demeures sont bien plus que de simples structures physiques. Ils capturent et conservent les émotions et les événements marquants, façonnant ainsi notre expérience quotidienne.

Chaque page est une plongée dans l’inconnu. Vous découvrirez comment certaines maisons peuvent devenir des véritables « personnages » avec leurs propres personnalités.

En effet, certaines demeures semblent émettre des vibrations positives, tandis que d’autres dégagent une énergie plus sombre. Geffroy nous montre que les murs peuvent devenir protecteurs ou menaçants, en fonction des souvenirs qu’ils ont absorbés.

Les murs de nos maisons nous parlent

Vous en viendrez à vous demander quelle est l’histoire de votre propre maison et ce qui vous a réellement pousser à venir dedans. Vous vous surprendrez peut être à vouloir en savoir plus …

À travers des témoignages captivants et une analyse approfondie, ce livre révèle comment les murs de nos maisons sont comme des témoins silencieux de notre passé. Vous apprendrez pourquoi certaines maisons semblent attirer des situations spécifiques, comme des ruptures ou des maladies. Ce phénomène fascinant est exploré avec une approche rigoureuse et des réflexions percutantes qui vous feront voir vos murs sous un nouveau jour.

Le livre est également une exploration de la géobiologie et de la mémoire des lieux, offrant une perspective unique et enrichissante. Vous vous rendrez compte que chaque maison, chaque pièce, possède une histoire propre qui interagit avec la vôtre. La géobiologie, souvent méconnue, est ici présentée de manière accessible, même pour les novices.

Ainsi, ce livre “Les murs ont-ils une mémoire ?” est une invitation à découvrir les secrets cachés derrière les murs de votre propre maison. Osez ouvrir ce livre, et vous serez surpris par les révélations fascinantes qu’il contient.

Les murs ont beaucoup à dire – êtes-vous prêt à les écouter ?

