Rosamée – Le secret des Famuli

Le secret des Famuli est le troisième et dernier tome de la trilogie Rosamée, paru en juin 2024, aux éditions Dargaud. La fin d’une aventure fantastique pour Rosamée, entre espoir et désillusion, plongeant les jeunes lecteurs dans un univers sombre et mystérieux.

Rosamée est dans l’eau, elle a été repêchée par un jeune garçon qui la ramène sur le rivage. Il râle car la jeune fille est trop lourde, et qu’il ne s’attendait pas à ce genre de rencontre aujourd’hui ! Une fois sur le rivage, il demande si ça va. Mais Rosamée ne se réveille pas. Il la secoue un peu, elle ouvre les yeux. Elle recrache aussitôt l’eau, dans le visage de son sauveur ! Le garçon semble surpris, mais reste positif et souris… La jeune fille est surprise par le tatouage sur le visage du garçon, elle approche sa main. Le garçon rassure toujours et affirme qu’il sait, ça fait toujours bizarre la première fois qu’on les voit ! Rosamée se reprend et dit son prénom, tout en affirmant qu’elle trouve le tatouage joli. Anthos se présente également, expliquant qu’il partait à la pêche…

Le récit reste captivant, avec un brin d’espoir, des désillusions, des combats, des révélations… Rosamée se retrouve sur une étrange île, avec des habitants sur leurs défenses et suspicieux. L’héroïne va d’ailleurs faire l’objet d’une étrange et cruelle négociation. Elle va devoir affronter, de nouveau, l’Ombre… La bande dessinée reste bien rythmée et découpée, plaisante à lire pour les jeunes lecteurs. Les rebondissements sont nombreux, avec la rencontre d’Anthos, des habitants du village, de leur méfiance, de leur choix, avec l’affrontement face à l’Ombre… Au cœur de cette aventure, il y a pour les deux jeunes gens, la quête de l’identité et des origines, pour savoir où aller à l’avenir. L’univers onirique et mystérieux ne se trouve pas forcément exploité jusqu’au bout, laissant quelques interrogations. Le dessin offre toujours un trait doux et rond, plutôt plaisant, avec un découpage efficace et des personnages expressifs.

