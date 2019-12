Les 4 stratégies marketing à emprunter aux casinos en ligne

En 1994, naissait le premier casino en ligne de l’histoire au Canada. Depuis, ces plateformes numériques sont devenues incontournables à travers le monde et ont peu à peu pris le dessus sur leurs homologues terrestres.

Il faut dire que ce secteur florissant possède une réelle capacité à mettre à profit les nouvelles technologies et les méthodes de paiement innovantes, avec également une faculté à fidéliser sa clientèle en s’adaptant à ses besoins fluctuants. Les autres secteurs professionnels ont tout intérêt à s’inspirer de ces stratégies marketing payantes…

Un secteur tourné vers l’innovation

Autrefois réservés aux établissements terrestres, les jeux d’argent sont désormais disponibles sur les casinos en ligne. Soucieuses de s’affranchir de leurs concurrents classiques, les plateformes numériques ont très vite accordé une place prépondérante à l’innovation. Généralement, un casino en ligne propose plus de 500 jeux différents, fournis par des éditeurs de renom et avec des fonctionnalités très modernes.

Par ailleurs, les opérateurs n’hésitent pas à observer ce qui se fait dans d’autres secteurs, notamment le monde du jeu vidéo. Pour prendre un exemple concret, chaque casino en ligne tente désormais d’amorcer le passage vers la gamification et la réalité virtuelle, avec plus ou moins de réussite en fonction des cas.

Des méthodes de paiement originales

Plus surprenant, l’industrie des casinos en ligne parvient à s’adapter aux nouvelles méthodes de paiement. Outre les traditionnelles cartes bancaires, les joueurs s’ouvrent de plus en plus aux portefeuilles électroniques et aux crypto-monnaies. Fini le temps où ces solutions paraissaient peu fiables aux yeux du grand public !

Le monde du casino en ligne français a su convaincre sa clientèle des nombreux avantages de ces solutions innovantes, à savoir des frais moindres et un meilleur contrôle de leurs finances. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance…

Une volonté de fidéliser les joueurs

C’est désormais une étape incontournable dans la vie d’un joueur : le bonus de bienvenue. Chaque casino en ligne propose une offre de cet acabit aux nouveaux membres inscrits sur le site. Le bonus de bienvenue permet bien souvent d’obtenir le même montant que la somme que vous déposez pour la première fois sur votre compte. Ce bonus est devenu une véritable institution en l’espace de quelques années et sa présence a augmenté de façon significative le nombre des joueurs inscrits sur les sites de jeux.

Le meilleur casino en ligne ne se contente pas de favoriser l’inscription des nouveaux joueurs et tient à fidéliser ses clients sur le long terme avec diverses promotions et un programme VIP. Les résultats sont formels : les casinos en ligne les plus généreux sont également ceux qui jouissent de la plus grande affluence.

Une capacité à fédérer chaque individu

Lorsque nous imaginons le stéréotype d’un joueur dans un casino terrestre, nous pensons d’emblée à une personne d’un certain âge qui passe des journées entières au sein de son établissement favori. L’avènement des casinos en ligne a bouleversé cette vision des choses : qu’il s’agisse des vieux ou des jeunes, des hommes ou des femmes, la clientèle est d’une grande diversité sur les plateformes numériques !

Soucieux de répondre aux attentes de chaque joueur, les casinos en ligne ont donc pris la décision de diversifier leurs offres respectives, tant au niveau des thématiques abordées que des catégories de jeux proposées. Si les plus jeunes maitrisent parfaitement Internet, les sites de jeux pensent aussi aux personnes plus âgées en créant des interfaces simples à utiliser. Le phénomène des casinos en ligne est visiblement bien parti pour durer…