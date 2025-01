Lily & Lily : Une Comédie Éternelle au Théâtre de Paris

Partagez





Lily & Lily : Du 30 janvier au 27 avril 2025, le Théâtre de Paris accueille Michèle Bernier et Francis Perrin dans la comédie à succès signée Barillet et Grédy avec une mise en scène signée Marie-Pascale Osterrieth. À foncer voir !

Hollywood 1935 : Le Déclin d’une Star

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, une star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie de toutes parts par la presse et un entourage cupide. Sa situation devient très vite critique.

L’Arrivée de Deborah : Un Sursaut de Vertu

Deborah, la sœur jumelle de Lily, est l’épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota. Elle quitte sa vie tranquille, ses poules et ses patates douces, pour sauver l’âme de sa sœur. Les deux sœurs, absolument identiques, se retrouvent prises dans une situation où elles doivent se remplacer. Une comédie hilarante et touchante s’ensuit.

Lily & Lily : Une Nouvelle Génération Enchantée

La pièce mythique de Barillet et Grédy, déjà jouée par Jacqueline Maillan en 1985, revient dans une version revisitée et moderne. Elle promet de captiver une nouvelle génération de spectateurs avec son humour et sa finesse.

Auteurs : Barillet et Grédy

Artistes : Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril Garnier, Riton Liebman, Bastien Monier et Morgane Cabot

Metteur en scène : Marie-Pascale Osterrieth

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du mercredi au vendredi à 20h / samedi 16h et 20h / dimanche 15h – jusqu’au 27 avril 2025

Théâtre de Paris – 15 Rue Blanche, 75009 Paris

Téléphone : 01 86 47 72 49

Durée : 1h45

Tarifs : de 20 à 69 €

