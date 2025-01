IMA Comedy Club 2025 – Le Stand-Up à l’honneur !

Partagez





IMA Comedy Club 2025 – Avec une programmation plus riche et variée que jamais, cette édition 2025 promet de vous entraîner dans un tourbillon de rires et d’émotions inoubliables.

Du 29 janvier au 2 février 2025, l’Institut du Monde Arabe fait vibrer les cœurs et les zygomatiques avec la sixième édition de l’IMA Comedy Club. Ce festival de stand-up unique en son genre célèbre l’humour francophone et arabophone, réunissant des talents de toutes les latitudes.

Humour et Diversité à l’IMA Comedy Club

Le stand-up revient en force à l’Institut du Monde Arabe pour une nouvelle édition de l’IMA Comedy Club. Célébrant un humour cosmopolite, le festival accueille des artistes de divers horizons. Ils revisiteront avec audace les grandes thématiques de notre époque, offrant un spectacle à la fois insolent et engagé.

Soirée d’Ouverture Étoiles Montantes et Confirmées

Le programme, riche et varié, met en lumière des talents confirmés et émergents. Sofiane Soch, Djamel Oudny et Lilia Benchabane illumineront la soirée d’ouverture le 29 janvier. Pour les amateurs d’humour arabophone, Abdelkader Secteur présentera « Merhaba » en dialecte algérien, tandis que Mohamed Helmy charmera son public en arabe égyptien.

Gala Habibi : Un Rendez-vous Queer

Le gala Habibi, rendez-vous incontournable et Queer du festival, promet une ambiance délirante le 31 janvier. Ameziane, Luciole de Feu, Lucie Carbone et d’autres artistes se produiront pour une soirée mémorable. La clôture, le 2 février, sera marquée par le spectacle « Fatigué » de Hakim Jemili, qui abordera la polarisation de la société et la parentalité.

Deeemandez l’Prograaamme !

Pour connaître le programme jour par jour, c’est simple, il suffit de cliquer ici ➜PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 29 janvier 2025 au 2 février 2025

Institut du Monde Arabe – Auditorium (niveau -2)

1, rue des Fossés-Saint-Bernard, place Mohammed V – Paris 5e



Tarifs : à partir de 12 euros

