Le Secret des Secrets – La dernière création de Benoit Solès

Le Secret des Secrets – Remontez le temps pour une chasse au trésor hors du commun : De Londres à Moscou, découvrez le secret de la Pierre Philosophale avec Benoit Solès. Inspirée de faits réels et des recherches académiques de Megan Piorko, docteure en histoire.

D’après une histoire vraie, Benoit Solès, auteur de « La Machine de Turing » et « La Maison du loup » nous invite à une nouvelle aventure théâtrale. De Londres à Moscou, quatre amis décryptent livres et parchemins, remontant le temps et la connaissance pour percer le secret de la Pierre Philosophale. Cette chasse au trésor hors du commun les mènera-t-elle à la révélation ultime ?

Le secret des secrets

Jason Gray, fils du conservateur de la British Library, vient de perdre son père, un érudit passionné par les textes des alchimistes. Après la cérémonie, Jason se rend au café de la bibliothèque avec sa petite amie, Susan, archiviste, et Billy, un jeune comédien paraplégique. Megan, une étudiante en histoire, les rejoint et remet à Jason une enveloppe de la part du défunt. À l’intérieur, un simple code : 1036.a.38. C’est le début d’une enquête qui les mènera de Londres à Moscou.

Du 17ème au 21ème siècle

Cette quête mêle deux époques, le 17ème et le 21ème siècle, et deux destins entremêlés d’intrigues, d’amour et d’amitié. Jason et ses amis se lancent à la recherche de l’héritage de son père, une quête qui les conduit aux frontières de la science et des arts occultes. La Pierre Philosophale, capable de transformer le plomb en or et de prolonger la vie, devient le fil conducteur de leur aventure.

Texte et mise en scène : Benoit Solès assisté de Sophie Nicollas

basé sur les recherches académiques de Megan Piorko, phd

Artistes : Mathilde Moulinat, Montaine Fregeai, Axel Godard, Gabriel Gozland-Hagendor

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du mercredi au dimanche jusqu’au dimanche 8 juin 2025

Théâtre Rive Gauche – 6 rue de la Gaîté, 75014 Paris

Durée : 1h30

Tarifs : à partir de 29 €

