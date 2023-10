Partagez





La Maison du Loup au Théâtre Rive Gauche – Une Histoire inspirée par Jack London – Les créateurs de “La Machine de Turing,” (4 Molières en 2019), Benoît Solès (auteur) et Tristan Petitgirard (metteur en scène) nous présentent leur dernière pépite théâtrale. À voir en urgence !

LA MAISON DU LOUP

Au théâtre Rive Gauche jusqu’au 17 décembre 2023

Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son ami Jacob Heimer, échappe à la peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain Jack London, invite Ed dans leur vaste propriété “La Maison du Loup”. Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver Jacob ? Jack London écrira-t-il un nouveau roman ?

L’Été de 1913 : Un Tournant dans la Vie de Jack London

L’été de 1913 marque un moment charnière dans la vie de l’écrivain Jack London. L’auteur prolifique, dont la plume avait fait vibrer le monde avec des classiques tels que “L’Appel de la Forêt,” “Croc-Blanc,” et “Martin Eden,” se trouve dans une période de profonde stagnation créative. Sa quête pour de nouvelles histoires et inspirations semble s’être épuisée, jusqu’à ce qu’une lueur d’espoir surgisse de manière inattendue.

Lors de cette période difficile, Ed Morrell, un ami de longue date de Jack London, se bat sans relâche pour empêcher son ami Jacob Heimer de faire face à la peine de mort. Cette lutte pour la justice a touché le cœur de Charmian, l’épouse de l’écrivain. Elle décide d’intervenir en invitant Ed Morrell dans leur demeure, “La Maison du Loup.” Elle espère que cette rencontre pourrait raviver la créativité de son mari et lui insuffler un nouvel élan.

Jack London : L’Homme aux Mille Vies

Jack London, l’un des écrivains les plus iconiques des États-Unis, a vécu une vie marquée par la diversité des expériences. Marin, chercheur d’or, journaliste, et romancier, il a puisé dans ces aventures pour nourrir son œuvre littéraire. Les thèmes de l’autobiographie et du combat pour la survie ont toujours occupé une place prédominante dans ses écrits.

Cet écrivain autodidacte a acquis sa notoriété grâce à un travail acharné, publiant une quarantaine d’ouvrages de son vivant. Ses romans ont été traduits dans le monde entier, touchant des lecteurs de toutes cultures. “L’Appel de la Nature,” “Croc-Blanc,” et “Martin Eden” sont autant d’œuvres qui continuent à fasciner et à inspirer les lecteurs, bien des années après leur publication.

La Nouvelle Pièce des Créateurs de “La Machine de Turing”

“La Maison du Loup” est la dernière création des talents derrière “La Machine de Turing,” une pièce de théâtre qui a remporté quatre Molières en 2019. Cette nouvelle production promet d’explorer les enjeux de la créativité, de la justice, et de l’amitié à travers l’objectif unique de Jack London et des personnages qui ont marqué sa vie.

L’histoire d’Ed Morrell et de sa lutte pour sauver son ami Jacob Heimer offrira au public une perspective captivante sur la vie de Jack London, un écrivain qui a vécu intensément et a partagé ces expériences à travers ses romans inoubliables.

Une Plongée dans l’Univers de Jack London

“La Maison du Loup” au Lucernaire promet d’être une pièce de théâtre fascinante qui nous plongera au cœur de la vie et des défis de Jack London. L’été de 1913, avec son mélange d’amitié, de justice et d’inspiration, est le cadre idéal pour explorer l’âme de cet écrivain hors du commun.

Cette pièce offre une opportunité unique de découvrir les différentes facettes de Jack London, l’homme qui a vécu mille vies et a partagé ces expériences à travers des récits qui continuent d’inspirer et d’émerveiller les lecteurs du monde entier. “La Maison du Loup” est une invitation à plonger dans l’univers de cet écrivain légendaire et à explorer les mystères de la créativité, de l’amitié, et de la lutte pour la justice qui ont marqué sa vie.

La Maison du loup

Texte de Benoit SOLÈS

Mise en scène Tristan PETITGIRARD

Avec Benoit SOLÈS, Amaury de CRAYENCOUR, Anne PLANTEY

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du mercredi au samedi à 21h, dimanche à 15h Jusqu’au 17 décembre 2023

Au théâtre Rive Gauche – Rue de la Gaité, 75014 Paris

Tarifs : à partir de 30€

Durée : 1h30