Au pays des 500 chiens – Ed. Larousse

Au pays des 500 chiens est un album jeunesse, de Paule Battault, paru aux éditions Larousse, fin septembre 2023. Un livre jeu amusant, qui propose de vivre une aventure incroyable en traversant des univers farfelus et merveilleux à la fois.

Dans un jardin, un chien regarde sa montre, puis se met à courir. Le lecteur est interpellé, car la scène est plutôt bizarre. En effet, comme il n’a jamais vu de chien lire l’heure, le lecteur s’élance sur ses traces. Il arrive juste à temps pour voir disparaître le chien dans une niche. Sans hésiter le lecteur le suit à l’intérieur et tombe ! Il tombe dans un tas de feuilles mortes qui amortit la chute. Le lecteur ne sait pas où il se trouve, mais une chose est sûre, il ne sera jamais à la maison pour le goûter ! Mais il y a un autre problème, lorsque le lecteur regarde sa main, elle est très poilue…

Le livre jeu propose une histoire fantaisiste, une aventure farfelue. C’est un voyage incroyable que les jeunes lecteurs s’apprêtent à faire, en suivant ce chien qui sait lire l’heure. Au fil des pages et de l’aventure, les enfants vont découvrir un univers loufoque et décalé. Il y a différents mondes et espèces de chiens improbables à voir, offrant ainsi son lot de surprises ! A chaque double page, des jeux d’observation sont à résoudre, pour avancer et jouer l’aventure. Des labyrinthes et cherche et trouve qui invitent à éveiller le sens de l’observation, à compter et à affiner la logique des enfants. Le texte interpelle les jeunes aventuriers pour les inciter à vivre une grande aventure incroyable et palpitante. Le récit reste court et plaisant, offrant une multitude de mondes farfelus. Le final, quant à lui, est surprenant, invitant presque à une suite! Le dessin est rond, tendre et coloré, offrant un univers foisonnant.

Au pays des 500 chiens est un jeu livre fantaisiste, des éditions Larousse. Un album surprenant qui propose une aventure improbable dans des mondes farfelus, peuplés d’espèces de chiens invraisemblables, tout en s’amusant à des jeux de cherche et trouve !

