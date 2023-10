9e édition du Festival OVNi du 17 novembre au 3 décembre

Le festival international d’art vidéo OVNi revient pour une 9e édition du 17 novembre au 3 décembre 2023 dans des lieux emblématiques et insolites de Côte d’Azur. Il a cette année pour marraine Laure Adler, célèbre journaliste française, et pour artiste invitée d’honneur, Manuela Marques, photographe et vidéaste.

Imaginé en 2015 déjà, cet événement annuel hors du commun mêle le monde artistique au monde hôtelier dès la fin du mois de novembre, pendant 18 jours et 3 week-ends, pour des expositions, des projections, des performances ou en encore des cartes blanches d’exception.

Après une grande soirée d’ouverture au 109, Pôle de cultures contemporaines à Nice, le festival sort de la ville et se déploie sur la Côte d’Azur. Du Musée National Fernand Léger à Biot, jusqu’au Nouveau Musée National de Monaco en passant par la Villa Ephrussi de Rothschild et la grotte du Lazaret, l’édition 2023 s’annonce pleine de talents. Le festival sera à son apogée le premier week-end de décembre avec le Parcours dans 5 hôtels de la Ville et la remise des Prix OVNi Cosmopolis et OVNi Sud Emergence au théâtre national de Nice.

Parcours villes du 17 novembre au 3 décembre

L’édition du Festival OVNi 2023 invite à une déambulation à travers une vingtaine de musées, lieux de culture, galeries d’art et lieux insolites de la ville de Nice mais aussi dans d’autres ville de la région. Une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine niçois et de la Côte d’Azur, sous le prisme de l’art vidéo.

Lieux de parcours à Nice :

Le Pôle109 | 89 route de Turin, 06300 Nice

Grotte du Lazaret | 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice

Chapelle – Centre Culturel La Providence | 8 rue Saint-Augustin, 06300 Nice

Librairie Vigna LGBT et féminisme | 3 rue Delille, 06000 Nice

Galerie Eva Vautier | 2 rue Vernier, 06000 Nice

Galerie Espace à Vendre | 10 rue Assalit, 06000 Nice

Galerie Depardieu | 6 rue du Dr Jacques Guidoni, 06000 Nice

La Gaya Scienza | 9 bis rue Dalpozzo, 06000 Nice

Musée national Marc Chagall | Avenue du Dr Ménard, 06000 Nice

L’Atelier Ouvert | 20 avenue Saint-Joseph, 06100 Nice

Cinéma Belmondo | 16 place Garibaldi, 06300 Nice

Lieux de parcours sur la Côte d’Azur :

Centre International d’Art Contemporain CIAC | 06510 Carros

Musée National Fernand Léger | 255 Chemin du Val de Pôme,06410 Biot

Villa Ephrussi de Rothschild | 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Nouveau Musée National de Monaco NMNM – Villa Sauber | 98000 Monaco

Parcours hôtels du 1er au 3 décembre

Du 1er au 3 décembre 2023, dans le cadre du festival OVNi, cinq établissements niçois s’associent au nom de l’art et ouvrent leurs portes au public. Le temps d’un week-end, ils invitent des artistes à investir chambres, fenêtres ou parties communes pour y montrer des œuvres vidéos contemporaines. Cette année, deux nouveaux établissements se rajoutent à l’Hôtel Windsor, l’Hôtel West End et la Villa Victoria, hôtels historiques du festival : l’Hôtel Le Grimaldi et The Deck Hôtel, tous deux également situés au centre ville de Nice.

Lieux de parcours dans les hôtels

Hôtel Windsor | 11 rue Dalpozzo, 06000 Nice

Hôtel West End | 31 Promenade des Anglais, 06000 Nice

Hôtel Villa Victoria | 33 Bd Victor Hugo, 06000 Nice

The Deck Hôtel | 2 Rue Maccarani, 06000 Nice

Hôtel Le Grimaldi |15 Rue Grimaldi, 06000 Nice

Pour plus de renseignements sur le programme du festival : www.ovni-festival.fr