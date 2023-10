Ana & l’Entremonde – Les naufragés

Les naufragés est le deuxième tome de la série Ana & l’Entremonde, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Marc Dubuisson et Cy, qui présente une aventure mêlant fantastique, quête initiatique et piraterie, dans une histoire rythmée et passionnante.

Domingo se réveille allongé sur une plage. Avec le soleil en face, il devine deux silhouettes penchées sur lui. Il reconnaît Miguel, mais prend peur de la personne à ses côtés. Il crie et recule, de peur… Miguel le rassure rapidement, présentant Doebi, qui ne semble pas être un danger, une créature étrange. Doebi explique que seuls les mouf’tergs peuvent avoir peur d’elle. Alors elle demande à Domingo s’il est un mouf’terg ! Hésitant, Domingo pense qu’il n’est pas un mouf’terg. Pour le rassurer Miguel explique qu’un mouf’terg est un poisson du coin. Puis, il continue de dire à Domingo que Doebi les a généreusement invités à reprendre leurs esprits chez elle. Domingo semble perdu, il demande où ils sont et où est Ana. Miguel affirme qu’il ne sait pas. Doebi les invite à discuter de tout ça à la maison, car une tempête va bientôt se lever…

L’aventure d’Ana et Domingo se poursuit dans l’Entremonde, mais les deux jeunes orphelins sont séparés. Domingo atterrit chez Doebi dont le compagnon va leur révéler certaines de ses investigations, porteuses d’espoir. De son côté, Ana, accompagnée de l’énigmatique capitaine Sam, tente de retrouver ses compagnons. Une enquête non sans danger ! En effet, la bande dessinée oscille entre les faits de ces deux protagonistes, principalement, et vient répondre à plusieurs questions, tout en amenant d’autres. Aussi, le récit est bien découpé et maîtrisé, offrant une belle aventure fantastique, au sein de cet univers énigmatique et curieux. Le danger et les rencontres rythment le récit captivant et plaisant à découvrir, toujours avec un brin d’humour. Le dessin, en couleur directe, reste plaisant, rond et doux. Un bel univers à découvrir, avec ce graphisme percutant.

