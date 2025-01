Nocciolata fait peau neuve pour la Chandeleur

La Chandeleur, c’est ce week-end ! Cette année, Nocciolata revient avec un petit coup de neuf. Déjà incontournable sur nos crêpes, la célèbre pâte à tartiner bio et sans huile de palme s’habille d’un nouveau packaging pour l’occasion. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, c’est aussi le moment parfait pour redécouvrir les quatre déclinaisons gourmandes de la marque : l’Originale, la Crunchy, la Bianca et l’Intense sans lait. Spoiler alert : elles sont toujours aussi irrésistibles !

Nocciolata : une recette indémodable dans un écrin tout neuf

Collection phare de la marque Rigoni di Asiago, Nocciolata est LA référence en matière de pâte à tartiner bio. Élaborée avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, sa texture est simplement à tomber ! Et si la recette reste inchangée – parce qu’on ne touche pas à une légende – la marque italienne a décidé de relooker ses pots pour leur offrir un style plus moderne et épuré. Un changement subtil, mais qui souligne l’engagement de Nocciolata pour la qualité et la naturalité.

Les quatre stars de la Chandeleur

Nocciolata L’Originale : le grand classique

On ne la présente plus : cette pâte à tartiner chocolat-noisettes est LA référence pour des crêpes ultra-gourmandes. Avec son goût équilibré entre cacao et noisettes grillées, elle reste une valeur sûre pour mettre tout le monde d’accord.

Nocciolata Crunchy : du croquant à chaque bouchée

Amateur·rices de texture, cette version est faite pour vous ! Avec ses éclats de noisettes croquants, elle apporte un petit plus à la dégustation. Tartinée sur une crêpe encore tiède, c’est un pur bonheur.

Nocciolata Bianca : la douceur pralinée

Une pâte pralinée qui mise tout sur la noisette, sans cacao. C’est l’alliée parfaite pour les personnes qui préfèrent une alternative plus douce et onctueuse. Avec 30 % de noisettes, elle a tout pour plaire aux fans de praliné.

Nocciolata Intense : un shot de cacao, sans lait

Pour les fans de chocolat corsé et les intolérant·es au lactose, Nocciolata Intense est une petite pépite. Plus riche en cacao, elle révèle des notes profondes et intenses qui réhaussent le niveau de la moindre crêpe.

La Chandeleur avec Nocciolata : une tradition gourmande

Que vous soyez du genre crêpe party entre ami·es ou goûter en solo devant une série, ces quatre déclinaisons de Nocciolata s’adaptent à toutes les envies. Avec leur nouvelle présentation, elles se glisseront parfaitement sur vos tables festives. Un bon prétexte pour succomber, non ?

Et pour plus de gourmandise, découvrez la recette du gâteau de crêpes, by Rigoni di Asiago !

Ingrédients pour 8 personnes :

10 crêpes

200 g de Nocciolata

500 g de mascarpone

noisettes concassées pour la déco

Préparation :

Mélangez le mascarpone et la Nocciolata pour réaliser une mousse.

Placez une crêpe sur un plat de présentation. Tartinez de mousse au chocolat. Placez la crêpe suivante, tartinez et recommencez l’opération jusqu’à utilisation de toutes vos crêpes.

Réservez au frais jusqu’au moment de servir. Sortez le gâteau 20 minutes avant la dégustation pour lui laisser prendre la température ambiante.

Bon appétit !