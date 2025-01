Bulles et douceur : Le Petit Ballon propose ses boissons de la Chandeleur

Chandeleur rime avec crêpes, certes, mais pourquoi ne pas bousculer un peu les traditions avec des boissons qui sortent de l’ordinaire ? Le Petit Ballon propose de découvrir deux alternatives sans alcool : Bulles de Ruche, une eau pétillante au miel, et Bulles de Muscat de Jaillance, un vin effervescent sans alcool. Deux options qui prouvent que l’on peut trinquer avec élégance sans une goutte d’alcool, tout en célébrant les plaisirs gourmands.

Bulles de Ruche : l’audace pétillante

Pour les personnes qui veulent conjuguer sobriété et raffinement, Bulles de Ruche est une véritable pépite gustative. Élaborée à partir de miel, cette boisson pétillante 100 % naturelle, est sans sucre ajouté ni alcool. Elle offre une alternative surprenante aux sodas et aux vins effervescents. Son profil aromatique est à la fois floral et délicatement sucré, parfait pour accompagner une crêpe au miel. Elle s’alliera aussi très bien à une galette de sarrasin ou même un dessert aux fruits.

Pourquoi ça marche ? Parce que Bulles de Ruche mise sur l’authenticité et la simplicité : une recette artisanale, des ingrédients nobles et une fraîcheur en bouche qui donne envie d’en reprendre une gorgée. De plus, cette boisson s’inscrit parfaitement dans la tendance du Dry January, qu’on ne demande qu’à prolonger. Pas étonnant que Le Petit Ballon l’ait ajouté à sa sélection !

Bulles de Muscat : un sans-alcool aux saveurs ensoleillées

Si vous aimez les notes fruitées et florales, Bulles de Muscat de Jaillance risque bien de devenir votre nouvelle boisson de prédilection. Conçue à partir de Muscat blanc à petits grains, elle dévoile une robe jaune pâle aux reflets dorés. Son nez envoûtant mêle pêche, abricot, litchi et rose. À la dégustation, on retrouve des bulles fines et une belle intensité aromatique, qui rappellent les vins pétillants traditionnels… mais sans une goutte d’alcool !

Jaillance ne s’arrête pas là : pour pousser l’expérience encore plus loin, la marque s’est associée à Juliette Cothenet, Meilleure Barmaid de France 2023, qui a imaginé des mocktails mettant en valeur cette boisson pétillante. Mention spéciale au Honey Honey, un cocktail alliant Bulles de Muscat, jus de pomme, gingembre frais et miel. Un vrai délice pour accompagner une crêpe aux agrumes ou une galette à la crème d’amande !

Des alternatives gourmandes pour une Chandeleur qui pétille

Avec Bulles de Ruche et Bulles de Muscat, la Chandeleur se réinvente et devient une véritable fête des papilles. Que vous soyez amateur·rice de saveurs délicates et florales ou en quête d’une alternative élégante aux bulles alcoolisées, ces deux boissons offrent une expérience rafraîchissante et originale. Parce que oui, on peut lever son verre sans alcool et sans compromis sur le goût !

Alors, vous trinquez avec quoi cette année ?