L’imagier du Père Castor – À table !

À table ! est un nouveau titre de la collection L’imagier du Père Castor, des éditions Flammarion jeunesse, paru fin janvier 2025. Un livre cartonné, solide, tout en longueur et facile à prendre en main, pour les tout-jeunes enfants, qui invite à apprendre et reconnaître les objets et aliments du quotidien, ainsi qu’à développer le langage.

Le livre, en longueur et aux pages cartonnées, débute avec des informations pour les jeunes parents et adultes. Des annotations, pour accompagner le développement des jeunes enfants, qui propose ici de découvrir l’univers du repas, du petit déjeuner au dîner, avec différents aliments et objets. A chaque page deux photographies sont accompagnées du mot, en deux écritures différentes. La découverte se fait avec le biberon et le bavoir. Deux incontournables pour le quotidien de bébé, qui sera ravi de connaître et reconnaître ces objets. La découverte se poursuit avec la chaise haute, la tasse, le croissant et le pain au chocolat.

Le livre cartonné est solide et facile à prendre en mains. À travers des photographies claires, il accompagne les plus jeunes dans l’apprentissage des mots liés au repas. Le quotidien devient un terrain d’observation et de découverte. Le livre favorise le développement du langage en enrichissant le vocabulaire des enfants. Les images éveillent la curiosité et stimulent l’envie de grandir en reconnaissant les objets familiers. Le plaisir d’observer chaque page se mêle à l’envie d’identifier les aliments et les ustensiles. À chaque repas, les mots prennent sens et les jeunes lecteurs apprennent à nommer leur environnement. Un excellent outil pour renforcer l’apprentissage tout en partageant des moments simples et joyeux.

