Secret squelette – Ed. Sarbacane

Secret squelette est un récit complet de Cyprien Hotte, paru aux éditions Sarbacane, en février 2025. Une bande dessinée jeunesse, empreinte d’aventures et de fantastique, qui invite à suivre Macaron dans un curieux parc d’attraction, où tout va basculer.

Un chevalier, sur un dragon, souhaite le bonjour à tous les aventuriers et toutes les aventurières. Il est à Secret squelette, avec un réel dragon. Lorsque Melon Muscle est né, ces créatures majestueuses n’existaient plus, comme beaucoup d’autres ! Mais aujourd’hui, grâce à la technologie Muscle, ces créatures merveilleuses sont de retour ! Il propose donc de venir à Secret squelette pour revivre cette époque où rien n’était impossible. Il invite à affronter les dangers tapis dans l’ombre, et de percer les énigmes des donjons, pour trouver des trésors. Une expérience sans risque, grâce à un équipement sécurisé ! Il ne faut donc pas atteindre pour monter à bord du Squelette express, pour commencer une aventure. La publicité ajoute qu’en ce moment, dans les paquets de Chocop se trouve un ticket d’or, pour une visite gratuite du parc ! Un jeune garçon se réveille, il est tout excité…

Macaron n’en revient pas. Dans son paquet de céréales, il a découvert le fameux billet d’or, pour aller à Secret Squelette ! Le voilà bientôt dans le Squelette express, pour vivre sa première aventure… La bande dessinée plonge les jeunes lecteurs dans un univers étrange et dynamique, où la fascination pour un parc d’attractions se transforme vite en un cauchemar. L’histoire, dense et inspirée de divers univers, mêle aventure, monstres et quête de survie. Le héros, Macaron, personnage empathique, doit apprendre à s’intégrer à un groupe tout en évitant la violence. Un principe qui se heurte à la brutalité du monde qui l’entoure. Le scénario, prévisible, s’inspire de classiques, tout en offrant une critique acerbe de la société de consommation. Les illustrations colorées, bien que dynamiques, rendent parfois la lecture difficile, avec des planches surchargées et des cases petites. Le dessin reste simple, néanmoins plaisant et expressif.

Secret squelette est un roman graphique, mêlant aventure et fantastique, des éditions Sarbacane. Un album jeunesse captivant, intéressant, mais aussi dense, qui propose de suivre un jeune héros attachant, dans une aventure qui va rapidement virer au cauchemar…

