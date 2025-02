Limbo – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Aurora, une jeune lycéenne, a le pouvoir de circuler dans un espace situé entre les limbes (Limbo) et la réalité ! Mais, en interagissant avec les âmes des défunts, qu’elle renvoie sur le bon chemin, elle découvre une bien triste vérité cachée, à propos de sa meilleure amie. Pendant son enquête, elle s’aperçoit également qu’elle n’est pas la seule à récupérer les essences d’âmes…

Second tome de ce shonen fantastique, aux thèmes beaucoup plus profonds que ce que l’on aurait pu penser !!

À retrouver depuis le 22 Janvier 25 aux Éditions Glénat Manga.(+12)

Le décor :

Les sonnettes d’un immeuble…

Aurora ne sait pas si l’adresse qu’on lui a donnée correspond bien à celle de Nadine. Mais pendant qu’elle s’apitoye sur son sort, en se remémorant tous les efforts qu’elle a du faire pour venir jusqu’ici. Dans un endroit qu’elle ne connaît pas, et où, elle ne connaît personne, elle est interpellée par une jeune fille.

Et, lorsqu’elle lève la tête vers elle, elle lui trouve une sacrée ressemblance avec sa meilleure amie Nadine !

Pourtant, ce n’est pas elle. Cette fille est aussi une amie de la jeune fille. Elles commencent à discuter un peu, ce qui rassure l’enquêtrice…

Au même moment, Nadine rend visite à sa mère, à l’hôpital psychiatrique de la famille Legendre. Mais, lorsqu’elle commence à essayer d’échanger avec elle, celle-ci rentre en état de crise. Elle ne reconnaît pas sa fille Nadine, et la prend pour une certaine Ruby ??? Évacuée de la chambre par le personnel médical, la jeune fille sort prendre l’air, un peu choquée et dans l’interrogation à propos des paroles de sa mère. Qui est cette Ruby ??

Elle tombe sur Liam, lui aussi, venu voir un des membres de sa famille également interné. La discussion s’oriente vite sur Aurora… Même s’il est évident que Liam est follement amoureux de Nadine…

Le point sur le manga :

L’enquête menée par Aurora se complexifie de plus en plus, dans ce second tome publié aux Éditions Glénat Manga. Car certains éléments vivant dans le « Limbo » sont capables d’en sortir et de causer des dommages dans le monde des vivants. La réalité. La protagoniste principale, n’est pourtant pas un de ces esprits, que l’on appelle les Onirios, mais elle parvient tout de même à passer d’un monde à l’autre pour aider les « âmes perdues ».

Ana C.Sanchez nous fait graviter entre les limbes et la réalité, en mixant des croyances religieuses chrétiennes, et du folklore Japonais afin de construire son récit. Et il apparaît qu’elle fasse une sacré parabole, entre la perte d’un être, gardé secrètement, et son histoire fantastique où l’on croise des anges, des Onirios compromettant la stabilité psychique des humains. Et, une forte amitié. Les deux protagonistes principales doivent retrouver impérativement, les liens qui les unissaient, pour que tout s’éclaircisse enfin…

Les graphismes sont une nouvelle fois très travaillés, même si le format de publication ne laisse aucun doute sur l’édition manga !

La conclusion :

On se concentre sur l’histoire même des personnages dans ce nouvel opus de Limbo. L’autrice creuse du côté de plusieurs sujets pas facile à aborder : La mort, et la folie… Tout en maintenant l’esprit fantastique et surnaturel de son récit initial. La question reste à savoir si les mauvais esprits et les chasseurs d’âmes auront raison de l’amitié des deux adolescentes ! Et si le beau Liam percera enfin le cœur de la belle Nadine !!!! Tome 3 en attente, toujours publié aux Éditions Glénat Manga.

PS : d’ailleurs comment appelle-t-on un manga espagnol. Manes ? Comme manga français = manfra …. ??