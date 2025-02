Gone – Ed. Delcourt

Gone est un récit complet de Jock, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2025. Un récit de science-fiction, qui entraîne facilement les lecteurs dans un futur qui n’a rien d’idyllique. La jeune Abi, pour survivre, doit piller des vaisseaux qui viennent se ravitailler…

Avant de partir, Abi écoute les consignes de sa maman qui lui demande d’être prudente. La jeune fille la rassure, affirmant qu’elle l’est toujours ! Un vaisseau de ravitaillement est arrimé pour la nuit. Il vient récupérer sa cargaison pour le grand voyage. La mission semble toujours risquée, mais Abi sait que maman a faim, et elle aussi. L’occasion est trop belle, donc la jeune fille n’hésite pas ! Elle connaît le chemin, elle sait qu’il faut rester sous l’échappement, localiser l’équipe au sol, près de la passerelle, pour passer par la ventilation et foncer jusqu’au tunnel d’accès, par l’entrée du personnel. Elle part en direction des cuisines en essayant de rester discrète, hors de vue… Mais elle se fait remarquer par le chef. Heureusement, celui-ci fait mine de rien, saluant la jeune fille par un clin d’œil ! Elle revient, les bras chargés, un butin pour la semaine !

Dans un futur lointain, Albi, 13 ans, lutte pour sa survie. Un vaisseau de ravitaillement arrive pour une nuit. C’est l’opportunité de nourrir sa mère enceinte. Elle connaît l’itinéraire du vaisseau et la cuisine où un complice l’attend. Mais une fois à bord, tout bascule. Des saboteurs infiltrés compliquent les choses et le vaisseau part dans l’espace avec la jeune fille à bord… Commence alors un long voyage pour la jeune héroïne, qui ne pourra se fier à personne ! La bande dessinée offre un récit captivant et haletant, pour cette jeune fille qui n’aspire qu’à rentrer à la maison. Le trait de Jock est puissant, l’univers graphique aussi imposant que l’ambiance qu’il dégage, avec des décors qui respirent la tension. Au-delà de l’action, il y a une lutte pour la liberté, ainsi qu’un effet spatio-temporel à surmonter…

Gone est un comic des éditions Delcourt, qui offre un récit maîtrisé, où l’aventure et le suspense sont parfaitement dosés. Une aventure de science-fiction pour une jeune fille embarquée par erreur dans un vaisseau, qui va devoir survivre, entre folie, espoir et temps.

