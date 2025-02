Chakipu – La vengeance est douce et elle sent le poisson !!! – Éditions Jungle

Partagez





Mais qui est donc ce vilain chat aux griffes acérées et aux yeux meurtriers ?? C’est Chakipu, d’abord nommé par son propriétaire : Ronaldo Choupinou. Et, s’il est méchant, c’est parce qu’on l’accuse de tous les maux de la Terre, même de la pluie !! Ça, c’est d’abord la faute aux parents. Et puis après , la faute de son jeune propriétaire Sylvère ! Mais tout cela ne va pas durer : Chakipu décide d’éliminer celui qui ne veut pas s’occuper de lui !!

Une histoire complète venant du froid, du Danemark plus exactement, où la vie est apparemment plus dure !!!! À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 16 janvier 25. (+12)

À ne pas mettre entre toutes les mains !

Le décor :

Sylvère est un jeune garçon, pas très intelligent et pas très propre non plus ! Du coup, ses parents l’accusent toujours de toutes les bêtises qu’ils font. Un prout de papa à table : c’est la faute de Sylvère. Les oreilles du lapin de Pâques de la petite cousine, mangées : c’est aussi la faute de Sylvère. Même si on voit bien que cette chipie a du chocolat plein la bouche ….

La vie est dure pour Sylvère. La seule chose dont on ne l’accuse pas, c’est du mauvais temps !!! Il est d’ailleurs persuadé que les adultes font des enfants, seulement pour les accuser de leurs méfaits…

Mais, un jour, un chat grassouillet et aux yeux ​étranges, entre dans sa vie. Au début, au moins pendant les cinq premières minutes, le pré adolescent est super content… Et puis, très vite, il réfléchit, et se dit qu’à présent, c’est le chat qui va porter tous les méfaits dont il est accusé.

Cette ambiance rend le chat, en grandissant, de plus en plus agressif et méchant ! Presque Psychopathe, psychocat !!! Aussi, celui-ci que tout le monde appelle Chakipu à présent, décide de fomenter un plan pour éliminer son petit propriétaire.

Grâce à ses amis du quartier, Killer Karine, Rakrevé et Kroketout, il va élaborer plusieurs plans machiavéliques …. Et admettre que peut-être, il aime son propriétaire plus qu’il ne croit !!!

Le point sur la BD :

La vie est plus dure et cruelle au Danemark apparemment !!! Car Sophie Souid et Thomas Hjorthaab nous présentent un sujet assez délicat. Un chat qui devient un vrai psychocat, après être malmené par son propriétaire, lui aussi malmené. Ce fameux Chakipu, créé par les deux auteurs, est, non seulement, un signe de rébellion contre les adultes maltraitants, mais également, une œuvre, publiée aux Éditions Jungle, tournée à la dérision, avec un humour bien particulier et acerbe.

On alterne entre dialogues, et narration, planches dessinées selon les situations, et écrites pour exprimer au mieux la mise en place du décor !

L’attachement du chat à son propriétaire, malgré les nombreuses accusations qui lui sont portées, tourne le récit ​en quelque chose d’un peu plus moelleux en milieu de lecture. Malgré tout, le scénario humoristique et cinglant de Sophie Souid n’est pas fait pour toutes les oreilles, et les yeux. D’ailleurs, il est bien « placardé » sous le synopsis de la BD, que « certaines actions du livre, ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle ». Sous ses airs fun, au discours amusant, et aux graphismes rigolos, il faudra réfléchir à deux fois à la cible de lecture ….

La conclusion :

Étant une adulte et mesurant la différence entre le bien et le mal, je me suis bien poilée en lisant cette petite BD humoristique. Par contre, je me demande encore à quelle cible d’âge de lecteurs/trices, il est conseillé. Car, le sujet est quand même assez compliqué, et même si le vernis est amusant et caricatural, le fond soulève quand même pas mal de questions. La vie et les goûts n’étant pas les mêmes ici, en France, que dans les autres pays d’Europe, Chakipu aux Éditions Jungle, sera donc à prendre avec des pincettes, et le lecteur/trice cible sera donc à évaluer au cas par cas, en fonction du ressenti de celui qui l’achète !