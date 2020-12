Lulu et Nelson, tome 2, Le royaume des lions

Le royaume des lions est le deuxième tome de Lulu et Nelson, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en décembre 2020. Une bande dessinée de Charlotte Girard, Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret, qui invite à suivre la suite de cette aventure captivante, entre convictions, émotions et pédagogie.

La lettre se poursuit, où Lulu explique que si Mary découvrait la véritable raison de sa présence en Afrique du Sud, elle n’accepterait peut-être plus d’aider son papa à sortir de prison. Peut-être même que Mary ne voudrait plus d’elle, ni de Nelson, à sa ferme. Lulu devait donc faire attention, se débrouiller pour ne pas commettre d’erreur… Ce matin-là, un adorable petit animal pénétrait dans la chambre de la jeune fille. Rapidement, il adopta Lulu, s’installant sur sa tête. Un réveil joyeux, pour la jeune fille qui rejoint rapidement son ami Nelson. Le jeune garçon constata que Bobby avait adopté Lulu. Les deux enfants se préparaient pour partir à cheval. Mais avant cela, Lulu était curieuse de savoir si Mary avait pu appeler le juge, pour l’affaire de son père. Nelson affirma qu’à cette heure-ci, le juge devait encore dormir, alors qu’eux devaient se préparer à sortir en brousse, avec un fusil muni de fléchettes.

Lohita poursuit la lecture de la lettre de sa grand-mère, qui s’avère être un véritable récit d’aventures. Ainsi l’on retrouve Lulu et Nelson, à la ferme de Mary, tentant de s’approcher des lions, afin que Lulu puisse en ramener pour le cirque. Elle va comprendre le prix de la liberté, mais aussi les dangers qui rodent dans le bush. Dans l’attente de la libération de son père, Lulu trouve sa place, dans ce nouveau foyer, mais n’imagine pas qu’elle va aussi y faire rentrer le loup… La bande dessinée est douce, toujours bien ficelée, apportant les éléments nécessaires, petit à petit, afin de s’imprégner de cette atmosphère chaleureuse, captivante, mais aussi pleine de suspense. La narration, par la lettre de la grand-mère est plutôt bien trouvée et plaisante. Derrière la fabuleuse aventure, il y a aussi l’histoire du peuple noir qui se bat pour la liberté, offrant une dimension pédagogique intéressante. Le dessin est fabuleux, rond et doux, avec un trait fluide et vif, présentant quelques belles planches fascinantes.

Le royaume des lions est le deuxième tome de la trilogie Lulu et Nelson, des éditions Soleil, qui présente une aventure captivante, entre convictions et émotions, dépaysante, qui propose aussi une dimension pédagogique et un dessin fascinant.