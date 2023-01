Machines de guerre – Le Boucher de Stonne

Le boucher de Stonne est un nouveau récit complet, de la série Machines de guerre, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau, Senad Mavric et Filip Andronik, parue en janvier 2024, qui propose de découvrir le char B1bis français, transformé par les Allemands…

21 septembre 1944, opération Market Garden, Arnhem, quatrième jour de combat, 1ère division de parachutistes. Des soldats patientent dans les ruines. Ils entendent des chars arrivés… Les trois soldats se planquent. Ils pensaient qu’il n’y avait plus que des vieux et des malades dans le coin. Puis, ils voient arriver un char allemand. Ce dernier s’arrête et, avec l’aide d’un lance-flammes, tue quelques ennemis. Ils tirent sur la bête d’acier, mais cela ne fait rien ! Il n’y a rien à faire, le char est drôlement bien blindé. L’un des soldats explique qu’il s’agit de chrome cobalt. Puis, il se met à ramper par terre, en invitant ses compagnons à faire de même. Il demande s’ils leur restent des grenades Gammon. Un autre soldat demande ce qu’il veut faire. Il explique alors que lorsqu’il aura fait un trou, ses compagnons devront jeter leurs grenades Mills…

Le récit présente le char français B1bis, un char redouté par les Allemands, durant la campagne de France. La machine de guerre est invulnérable aux canons des chars et antichars… Une bête féroce mais gourmande en essence, ce qui vaudra aussi quelques défaites. Les Allemands vont en récupérer et en transformer en forteresses qui vont cracher le feu ! La bande dessinée présente donc ce char, à travers, notamment l’histoire d’un parachutiste anglais, d’origine juive, qui veut participer activement à la guerre. Il a fui l’Allemagne à temps, pour travailler sur ce char, avant de se retrouver sur le front, dans la machine… Le récit est bien construit, captivant, avec des détails intéressants et enrichissants. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait simple et efficace, des scènes de combat captivantes.

Le Boucher de Stonne est un nouveau titre de la collection Machines de guerre, des éditions Delcourt. Un album intéressant, qui présente l’histoire d’un char d’assaut impressionnant, utilisé par les alliés comme par les ennemis. Un cahier technique illustré et riche vient compléter l’ouvrage.

