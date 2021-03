Mes premières lectures Montessori – Papi jardine

Papi jardine est un nouveau petit roman des éditions Larousse, paru en janvier 2021, qui vient compléter la collection Mes premières lectures Montessori, tout comme le titre An château fort. Une histoire courte, adaptée et illustrée est à lire seul pour les jeunes lecteurs qui sont encore dans l’apprentissage de la lecture.

Papi passe la matinée à la jardinerie, il déambule dans les rayons avec la liste que mamie a préparée. Sur cette liste, il y a six bulbes de bégonias, dix petits pots à semis et une jardinière. Le samedi, Papi jardine. Dans le jardin, il retourne la terre avec sa bêche. Milo adore observer son grand-père jardiner. Papi tire une corde entre deux piquets de bois. Il demande à Milo de semer le radis à côté de cette corde. Tout le monde travaille dans le jardin. Chacun a sa tâche. Mamie, quant à elle repique la salade.

Le petit roman débute avec un sommaire suivi d’une note des auteurs, entre la progression de l’apprentissage et la compétence de lecture, qui est du premier niveau, pour ce livre. Le récit, en lui-même est très court, présentant à chaque double page, des phrases courtes et une grande illustration. L’histoire est simple et courte, avec un vocabulaire adapté aux jeunes lecteurs, avec des niveaux de lecture différente, pour une progression suivie. A la fin de l’ouvrage des étiquettes mots et des images autocorrectives à découper sont à retrouver, tout comme des jeux pour vérifier la compréhension du texte, par l’enfant. L’histoire illustrée à lire seul aide l’enfant à se poser en situation de réussite et de lui donner confiance en lui.

Papi jardine est un nouveau titre de la collection Mes premières lectures Montessori, des éditions Larousse, qui vient donc présenter une histoire courte et illustrée à lire seul, afin que l’enfant puisse progresser à son rythme et prendre confiance en lui.