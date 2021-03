La sélection chocolatée de Cluizel pour Pâques 2021

Difficile d’imaginer Pâques sans une sélection de chocolats Cluizel. Cette année encore, la Manufacture a pensé aux petits et grands gourmands avec des compositions chocolatées à croquer. Au programme, des moulages en forme d’œuf et de lapin garnis de gourmandises, ainsi que d’indémodables classiques : fritures et tablettes de chocolat.

L’œuf de Pâques au chocolat, star de la collection

Si vous êtes à la recherche d’une pièce unique à offrir à l’un de vos proches, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil du côté des œufs garnis. Cluizel avait à cœur de proposer plusieurs saveurs pour sa pièce maîtresse. Au programme, deux tailles d’œufs gourmands nommés n°6 et n°8 au chocolat noir, lait ou blanc. Des œufs enrobés d’amandes sont également proposés, sans oublier la recette originale au chocolat Kewane®, couleur sablé doré. Ils sont garnis de petits œufs, de cloches et de fritures. Les œufs sont habillés d’un joli ruban et emballés dans un élégant coffret transparent. Une belle idée de cadeau !

Un lapin pour nos bambins

Les plus petits ont aussi le droit de manger du bon chocolat ! Cluizel avait envie d’ajouter un peu de mignonnerie à sa collection avec des moulages en forme de lapin. Nos bambins pourront croquer dans un « Lapin origami » réalisé en 3 chocolats : lait, noir et blanc. Son look facetté est original, le mélange de couleurs également, avec ce vert qui sort un peu de l’ordinaire. Ou encore le « Lapin Malin » plus classique, mais tout aussi efficace et gourmand.

Quelques gourmandises à partager en famille

Et pour faire plaisir à nos hôtes, Cluizel propose aussi des sachets composés de petits œufs praliné/ganache, de la friture, ainsi que des formes d’animaux aux saveurs multiples. Sans oublier la tablette de chocolat « Rock the Bar » au lait 45% Crunchy Praline qui fait partie de nos coups de cœur de la collection de Pâques 2021. Elle met à l’honneur un lapin musicien qui joue du saxophone au milieu d’illustrations Rock’n’roll. Côté goût : une merveille ! Si vous êtes adeptes de chocolat au lait fourré d’un praliné fondant, de crêpes croustillantes et d’éclat de caramel croquants, vous allez fondre de plaisir !

FranceNetInfos est ravi d’avoir pu goûter aux gourmandises Cluizel pour Pâques. D’ailleurs, nous vous conseillons de croquer dans l’un de ces chocolats. Vous allez vous régaler !