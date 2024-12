Monsieur le Lapin Blanc – Ed. Margot

Monsieur le Lapin Blanc est un bel album jeunesse, de Benjamin Lacombe, paru en octobre 2024, aux éditions Margot et distribué par L’école des loisirs. Un bel ouvrage qui propose de découvrir l’illustre Lapin Blanc du Pays des Merveilles, entre enfance, aventures et rencontre avec Alice.

Dans un pays étrange et merveilleux, vivait un Lapin Blanc. Cet animal était célèbre dans tout le Pays des Merveilles, pour son extraordinaire capacité à être en retard. En effet, quelle que soit la situation, Lapin Blanc était toujours en retard d’une carotte ou deux. Son histoire commence au fond d’un terrier douillet. Sa maman attendait avec impatience l’arrivée de ses petits. Aussi, un à un, les frères et sœurs vinrent au monde bondissant et gambadant joyeusement. Lapin Blanc préférait prendre son temps, savourant les plaisirs de la lenteur. Au creux du ventre de sa mère, il écoutait d’une oreille attentive. Il entendait ses frères et sœurs s’amuser, se chamailler et s’émerveiller, jour après jour.

L’album jeunesse plonge dans un univers merveilleux où le quotidien du célèbre personnage d’Alice au pays des merveilles est revisité. Le récit, empreint d’une douce mélancolie, explore les responsabilités écrasantes et les dilemmes d’un lapin toujours pressé. À travers une narration subtile, les thématiques du temps, de l’amour et des contraintes sociales prennent vie. Elles donnent une nouvelle profondeur au personnage. Les illustrations somptueuses de Benjamin Lacombe, riches en détails et en émotions, transportent dans un monde onirique où chaque page semble être un tableau vivant. Les jeux de textures, les couleurs vibrantes et l’esthétique singulière confèrent une intensité visuelle qui captive le regard. Entre poésie narrative et art pictural, l’ouvrage s’impose comme une véritable œuvre d’art. Le livre séduit autant les amateurs de contes que les passionnés d’illustration. Un chef-d’œuvre enchanteur et intemporel.

