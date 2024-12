Survival – Aparecida prison

Aparecida prison est le deuxième tome de la série Survival, consacrée à la survie dans des contextes extrêmes. Une bande dessinée, pleine de volience, de Christophe Bec, Mirko Colak et Diego Bonesso, parue aux éditions Soleil, fin octobre 2024.

Le Brésil possède la quatrième population carcérale la plus élevée au monde. Le complexe carcéral d’Aparecida se situe au nord du pays. Elle est située dans une zone stratégique de transport de cocaïne, en provenance des pays producteurs voisins. Les prisons sont surpeuplées et certaines atteignent un taux d’occupation de 259%. Ces prisons surpeuplées sont gangrénées jusqu’à la moelle, sous le joug de deux factions rivales qui se livrent une guerre totale pour le contrôle du trafic de drogue. Il y a le PCC et le CV. Il existe même un troisième clan, un groupe néonazi, minoritaire, qui gère le trafic internet d’armes. Au milieu de tout cela, il y a un homme, un flic infiltré… Au réfectoire, un homme vient en poignarder un autre. L’homme se trouve rapidement maîtrisé par les matons. Non loin de là, un bus vient transférer de nouveaux prisonniers.

C’est dans un contexte très tendu, que va avoir lieu, dans ce centre pénitencier, un match de foot entre prisonniers et matons. Quelques années après une émeute, chacun veut tenir sa vengeance. Au milieu de cela, il y a un flic qui doit retrouver une femme et une puce électronique. Le directeur tente de faire face, entre corruption, arrangement et la ministre qui mène des enquêtes. La bande dessinée est rapidement oppressante, avec ce milieu violent, les criminels les plus dangereux, les bandes rivales et des émeutiers assoiffés de sang. Le scénario semble maîtrisé, apportant petit à petit cette pression, jusqu’au milieu de match de foot, où tout part en vrille… Malgré tout, l’histoire reste assez basique, sans trop de surprises, se trouvant moins intéressante que le premier tome. En effet, il y a des choses auxquelles on s’attend. Le dessin reste moderne, avec un trait dynamique et plaisant.

Aparecida prison est le deuxième tome de la série Survival des éditions Soleil. Un album qui vient décrire la vie carcérale d’une prison du Brésil surpeuplée et gangrénée. Une survie mise à rude épreuve, dans ce monde violent entre bandes rivales, criminels dangereux, émeutiers…