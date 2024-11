My Little Box – Le vanity de l’Avent

My Little Box est une marque française et européenne, qui propose de découvrir chaque mois, à travers un abonnement à la box, des accessoires lifestyle et des produits de soin et de cosmétique, de marque partenaire. Pour patienter et faire plaisir au moment des fêtes de fin d’année, My Little Box présente deux calendriers de l’avent et de nombreux coffrets, kits, pochons…

France Net Infos a eu la chance de découvrir le vanity de l’Avent My Little Box. La marque suggère, pour patienter jusqu’à Noël, de découvrir 24 trésors inédits, dans un vanity pratique et beau, pour une valeur totale de 370€, au prix de 99.90€ ! Une magie de Noël qui se cache dans les détails, mais aussi dans le prix. Il n’y a plus qu’à vérifier et découvrir ce que cache ce vanity.

C’est un vanity assez grand qui est à découvrir. Les couleurs variées et fils dorés apportent ainsi un peu de festivité et de fraîcheur. Une large anse permet de prendre facilement le vanity en main, pratique pour emporter tous les produits préférés ! Il est beau, scintillant, pratique, avec, à l’intérieur du couvercle, une pochette, où insérer quelques cotons ! A l’intérieur du vanity se trouve vingt-quatre boîtes colorées, avec des arabesques graphiques et pop. Les numéros sont sur le dessus, bien évidemment, et déjà triés. Ainsi, il suffit de prendre les premières boîtes, sur le dessus, les premiers jours, pour plonger de plus en plus dans le vanity. Les boîtes sont un peu de toutes tailles, carrées et rectangulaires, et de toutes couleurs, rappelant le vanity.

La première boîte renferme un flacon de 5ml, d’huile à lèvres, teintes 600 Pasiphaé, de la marque Le Rouge Français. Une huile à lèvres sèche, bio et vegan, qui vient hydrater en profondeur l’épiderme, sans les inconvénients de résidus gras ou collants. Elle est très agréable à porter, rendant aussi les lèvres souples.

La deuxième boîte cache une ombre à paupières en stick, de 1,6g, de la marque Kiko Milano. Un long stick, à la formule crémeuse, à la teinte Golden beige, parfait pour les fêtes, pour un regard sublime, et une couleur longue tenue. La troisième boîte contient un tube de sérum, pour le contour des yeux, de 15ml, de la marque Wildscience. Un sérum vegan, frais à appliquer, au doux parfum. Il vient atténuer les rides et ridules, les cernes et poches, tout en offrant un meilleur teint ! Dans la quatrième boîte se trouvent deux pinces à cheveux. Des accessoires dorés, en résine et effet feuilles d’or, qui vont permettre de scintiller pendant les fêtes… La cinquième boîte recèle un tube de lotion pour les mains, de 40ml, de la marque Rituals. Un doux parfum floral, pour cette crème à effet instantané, qui vient apaiser et adoucir les mains sèches.

La sixième boîte renferme un rouge à lèvres de 2,4g, de la marque Make up For Ever. Un rouge à lèvres intense et longue tenue, en teinte Sassy rhubarb, à la texture crémeuse qui offre aussi un soin hydratant aux lèvres. La septième case cache un tube de 30ml, de sérum volume pour les cheveux, de la marque Grow Gorgeous. Un soin capillaire, pour nourrir le cuir chevelu et les racines, hydrater les cheveux, pour offrir également des boucles plus volumineuses. Une paire de chaussettes kaki est à retrouver dans la huitième boîte. Des chaussettes pas trop fines, parfaites pour les jours froids à venir, afin de se protéger, et cela jusqu’aux pieds, avant les fêtes ! Une délicate attention, surprenante et plaisante.

La neuvième boîte détient une pochette en toile, contenant un bijou. Il s’agit d’un jonc doré, fin, sobre et élégant, dont les bouts présentent de la résine sous forme de pierres taillées, beiges claires. Le jonc viendra embellir les tenues de fêtes… La marque Le Rouge Français est de nouveau à retrouver, dans la dixième boîte, à travers un flacon de soin cils et sourcils, de 7ml. Un primer-base mascara, qui va recourber et étoffer les cils, jour après jour et peut s’utiliser en masque la nuit. Sa texture crème multiplie les effets du mascara, ce qui plaira beaucoup. La onzième boîte renferme une éponge à maquillage. Un accessoire toujours utile et à renouveler de temps à autre. L’éponge trouvera facilement sa place dans le vanity, au quotidien.

La douzième boîte dévoile trois rouleaux de masking tape. Deux couleurs mates et un doré, pour s’adonner aux loisirs créatifs et laisser libre son imagination, sur les paquets cadeaux, à préparer pour Noël ! La treizième boîte cache un tube de 75ml de masque détox, de la marque Nuxe. Une formule naturelle pour ce masque à la texture sensorielle, qui agit en 5 minutes, pour libérer la peau des impuretés et affiner le grain. La gelée fraîche à appliquer se transforme en huile de masse, puis, au rinçage, en lait. La quatorzième boîte contient un bandeau foulard. Un accessoire mode à porter autour du cou, en ceinture ou dans les cheveux. Il sera parfait pour offrir un petit brin de fantaisie à la tenue du quotidien ! La quinzième boîte renferme un pinceau d’application pour masque. Il sera donc l’accessoire et l’outil parfait, pour le masque détox, vu en boîte 13.

Deux chouchous fins et satinés sont à découvrir dans la seizième boîte. Deux accessoires beauté, qui permettront d’attacher les cheveux, tout en gardant un bel effet. La dix-septième boîte dévoile un tube de 75ml de shampoing à l’huile de ricin, de la marque Kerargan. Un shampoing anti-chute, pour les cheveux secs, cassants et dévitalisés, pour les nourrir, leur redonner un bel éclat, un toucher soyeux et un doux parfum frais. La dix-huitième boîte cache un flacon d’un mois de gummies, de la marque Lashilé, pour l’endormissement. Une formule douce et fruitée, qui agit rapidement, pour favoriser l’endormissement, grâce à la mélatonine, et sublimer les nuits. Les nuits reposantes vont être bienvenues, pour être fraîche avant les fêtes ! La dix-neuvième boîte contient un étui avec une lime à ongles. Un accessoire beauté indispensable, qui permettra de sublimer les ongles, qui reste surprenant et beau.

La vingtième boîte recèle un sérum restaurateur intense, de 10ml, de la marque Avène. Un sérum pour les peaux sensibles et fragilisées, à appliquer matin et soir, sur le visage, le cou et le contour des yeux. Il va réparer l’épiderme et rendre de l’éclat au teint. La vingt-et-unième boîte présente un tube de 100ml, de crème miraculeuse, de la marque Cavaillès. Un soin multi-usages bio, pour le corps et le visage, qui vient aider à préserver le processus naturel de régénération de la peau. Un moment bien-être, avec cette crème soyeuse, au parfum délicat. La vingt-deuxième boîte renferme un flacon de 10ml, d’huile prodigieuse Or, de la marque Nuxe. Une huile sèche multi-fonctions, pour le corps, le visage et les cheveux. La texture sèche, surprenante et pailletée offre un bel éclat irisé à toutes les peaux.

Un tube de 40ml de crème merveilleuse, de la marque Sanoflore, est à retrouver dans la vingt-troisième boîte. Un soin liftant anti-rides bio, agréable et frais à appliquer. Il va raffermir les traits, repulper et corriger les rides et ridules. Enfin, la vingt-quatrième boîte révèle une belle paire de boucles d’oreilles dorées. Un bijou qui vient habiller le visage. Il offre un design simple, rond et plaisant, pour plaire au plus grand nombre, tout en suggérant de se mettre en avant pour les fêtes !

Le vanity de l’Avent de My Little Box est un calendrier de l’Avent très complet et superbe à découvrir au jour le jour. Un beau mélange de produits de soins, de cosmétiques et d’accessoires, pour embellir ses journées et ses routines beauté. Un bel éveil, très complet, également, pour découvrir ou redécouvrir quelques produits et marques, avec plusieurs pépites à retrouver… Le calendrier de l’Avent propose de se faire plaisir et de prendre soin de soi, afin d’être rayonnante pour les fêtes !