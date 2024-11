Mon Ariel à moi – Ed. Glénat jeunesse

Mon Ariel à moi est un album jeunesse, de Susie Morgenstern, Aliyah Morgenstern et Louis Thomas, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2024. Un livre aux pages de calque, qui fait apparaître Ariel, l’ami imaginaire d’une jeune fille attachante.

Ariel vit dans la maison de l’héroïne. Iel est ni fille ni garçon. La fillette aime être à deux, cela rend les jours plus joyeux ! Même si Ariel est dans sa tête, elle sait qu’iel fait partie d’elle. Son ami imaginaire participe à sa quête… Iel se transforme à volonté, et leur amitié fait du bien à la jeune fille. Lorsque maman n’est pas contente car la fillette fait tout trop lentement, et qu’il faut se dépêcher, pour ne pas être en retard. Ariel affirme que rien ne sert de courir et que les parents devraient être plus patients et prendre la vie avec le sourire. A l’école, Ariel souffle des mots réconfortants et l’embrasse, pour l’accompagner face à la classe.

Le récit est plaisant, présentant une jeune fille et son ami imaginaire. Un être qui l’accompagne partout et vient la réconforter, l’encourager, la soutenir ou encore l’amuser, tout au long des journées et selon les situations vécues. Un besoin essentiel, pour la jeune fille qui semble chercher sa place… Un imaginaire qui vient la rassurer, proposant de se construire, pour prendre confiance en soi. Ainsi, l’album offre un récit poétique, en rimes, qui vient rassurer petits et grands. Avec des pages en calque, les jeunes lecteurs peuvent découvrir la scène réelle, mais aussi celle imaginée par l’héroïne. Une belle façon de rentrer dans sa tête et de mieux la comprendre ! Le dessin reste rond, doux et expressif, très plaisant.

Mon Ariel à moi est un album jeunesse poétique et rassurant, des éditions Glénat jeunesse. Un livre aux pages de calque qui vient faire apparaître et disparaître Ariel, l’ami imaginaire d’une jeune fille en quête d’affirmation de soi et de confiance en soi.