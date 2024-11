Family Vibes : Le week-end en famille réinventé !

Dès que j’ai découvert Family Vibes, j’ai su qu’il fallait que je vous en parle plus en détail. Cet univers fun et décalé, accessible à tous les parents et enfants, est tout simplement ingénieux. L’idée de recevoir chaque mois des suggestions d’activités pour le week-end est brillante. Cela permet d’intéresser les enfants à la culture et à l’art, tout en offrant aux parents quelques heures de tranquillité.

Lorsqu’on se rend sur le site officiel de Family Vibes, on ne peut que sourire en voyant les canailleries de ces enfants qui n’en font qu’à leur tête. On comprend de suite que la team ne manque pas d’humour, et cela motive encore plus à découvrir leur concept. On y voit des enfants qui écrivent sur les murs, se roulent dans la boue, se chamaillent, se cachent ou tapent sur des casseroles. Des petits filous qu’on aime à la folie mais qui nous font parfois rêver d’un peu de calme.

Mais comment trouver des activités qui les captivent vraiment ? Impossible, me direz-vous ?

Encore faut-il trouver des choses à faire. Et on ne va pas se mentir, il arrive qu’on soit dépassés ou en manque d’inspiration. Trouver des idées qui retiennent l’attention des enfants peut être un vrai défi. C’est là que Family Vibes intervient avec son système de « bonnes vibes » envoyé directement sur la boîte mail des parents. Ou, en créant votre compte sur le site officiel. Des idées à la clé qui vont permettre de passer des moments privilégiés en famille, et c’est tout simplement génial !

Je vous encourage à vous rendre sur le site officiel et à cliquer sur « Je veux des idées ! ». Créez votre espace personnel pour recevoir une sélection d’activités adaptées à l’âge de vos enfants. Vous y trouverez des sorties, des suggestions de lecture, des coloriages, et bien plus encore.

Ce qui est vraiment top, c’est que vous pouvez tester le concept pendant un mois sans engagement, avec 7 jours gratuits. Cela vous permettra de découvrir tout ce que Family Vibes a à offrir et de voir comment cela s’adapte à votre famille.

Une idée de cadeau de Noël originale !

C’est aussi une excellente idée de cadeau pour Noël. Cela change un peu et promet de rassembler parents et enfants autour d’activités sympas, transformant ainsi leur quotidien.

Vous avez une grande famille ? Pas de souci ! Quel que soit le nombre d’enfants, chaque mois, vous recevez :

2 livres décortiqués par une professeure des écoles

4 sorties : expositions, spectacles, etc.

1 playlist pour chanter et danser ensemble

1 coloriage sympa, avec Pompon Ours en vedette

2 podcasts, et ça, on adore !

1 activité DIY qui va vous offrir une vingtaine de minutes au calme… ouf !

Alors pourquoi s’abonner ?

Déjà, parce que l’équipe est géniale, drôle, pétillante et plus qu’investie. Elle a compris à quel point il peut être difficile de trouver des activités à faire avec nos loulous. En plus, elle propose des activités ludiques, pédagogiques et artistiques, de façon à contenter chacun.

Family Vibes a saisi l’importance d’intéresser les enfants à l’art et la culture. Cela leur permet de stimuler leur imagination et de créer aux côtés de leurs parents, que ce soit à travers le théâtre, les livres, la musique, et bien plus encore.

Pour ma part, je suis convaincue que Family Vibes est la solution idéale pour éveiller les enfants à la culture sans les submerger. L’objectif est de leur donner envie de découvrir progressivement de nouvelles lectures et expériences enrichissantes.

N’attendez plus pour explorer ce concept innovant. Rendez-vous sur le site officiel !