Sir Arthur Benton – Cycle II – L’intégrale

Le cycle II de la série Sir Arthur Benton est à retrouver en intégrale, paru aux éditions Nouveau monde, en octobre 2024. Un bel ouvrage, de Tarek et Vincent Pompetti, qui regroupe les trois tomes de la série inspirée de faits historiques réels, qui vient couvrir la guerre froide.

4 mars 1953, Staline est enterré à Moscou devant une foule immense. Pas loin d’un million de personnes assistent en pleurs aux obsèques de leur guide. Un grand vainqueur du nazisme, également un dictateur, qui a affamé son peuple et envoyé des milliers d’innocents dans des camps. Il a fait exécuter et torturer des opposants… Sa disparition, malheureusement, ne met pas fin à la guerre froide. Certains dirigeants de l’Union des Républiques socialistes Soviétiques en profitent pour régler leurs comptes avec leurs ennemis… La question cruciale trouvera bientôt sa réponse : qui sera le successeur du petit père des peuples ? Pendant les funérailles, dans la banlieue de Moscou, les règlements de comptes débutent. Un gradé vient chercher un camarade. Il frappe à une porte. Quelqu’un lui ouvre, affirmant que le camarade Vassilevskine ne peut recevoir personne. Mais l’hôte se met en colère accusant Igor Vassilevski d’espion !

C’est à partir de la mort de Staline que débute ce deuxième cycle de Sir Arthur Benton. Un ouvrage fort et riche, bien documenté, qui s’inspire de faits réels, pour revenir sur la guerre froide. Il s’agit d’espionnage, de l’Organisation, qui vise à lutter contre le communisme en Europe. Le héros va donc se mettre à la tête de cette nouvelle Organisation… La bande dessinée est dense, regroupant les trois tomes de ce deuxième cycle. Le récit reste maîtrisé et documenté, invitant à plonger dans l’espionnage de ces années tendues. En effet, la tension se ressent de plus en plus, au fur et à mesure de la lecture, entre espionnage, secret, politique, communisme, nazisme, gouvernement, régime politique, intimidation, violence… Le bel ouvrage se complète avec un intéressant cahier documentaire, pour aller plus loin dans l’histoire. Le dessin, parfois un brin maladroit, offre une ambiance particulière au récit.

Sir Arthur Benton – Cycle II – L’intégrale est un beau livre, un recueil des éditions Nouveau monde. Un récit et une aventure qui se poursuit pour l’espion, qui va intégrer une nouvelle Organisation, permettant aussi au lecteur de vivre de l’intérieur la guerre froide.