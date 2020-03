Nathaniel Rateliff « And It’s Still Alright » : Quand le songwriter folk tutoie ses démons !

Ebranlé par un récent divorce et la disparition de son ami et producteur Richard Swift, « And It’s Still Alright » aura permis au songwritter de Denver (Colorado) de porter un regard introspectif sur ses douze dernières années de scène.

Après deux premiers albums folk acoustique « Desire and Dissolving Men » (2007) et « In Memory of Loss » (2010), Nathaniel Rateliff a recruté une brochette de musiciens épaulé par son ami et producteur Richard Swift. De cette expérience sont nés « Nathaniel Rateliff & the Night Sweats » (2015) et « Tearing at the Seams » (2018), deux opus fougueux à la signature soul, rythm’n’blues et rock & roll très marquée. Dans la foulée de ces deux albums retro soul et plusieurs milliers de kilomètres sur la route plus tard, le chanteur tout juste séparé de sa femme s’est attelé à l’écriture de nouvelles chansons. Beaucoup plus calme et apaisé que ces prédécesseurs « And It’s Still Alright » est autant un hommage poignant à son ami et ancien collaborateur décédé d’une hépatite en 2018 qu’à une longue méditation introspective sur l’amour perdu et la mort. Parmi ces nouvelles chansons, on retiendra surtout le swinguant « What A drag » qui fait référence l’échec de son mariage après 11 ans de vie commune, titre à la mélodie séduisante appuyée d’un discret riff de guitare slide en échos où Nathaniel Rateliff fait preuve de ses talents d’instrumentiste. « Time Stands » qui évoque l’amour perdu rappelle l’univers des premiers albums solos. Sur «All or Nothing » ou ce « Tonight # 2 » à la forte intensité émotionnelle, l’ombre de Leonard Cohen plane en filigrane. La rythmique brinquebalante d’« Expecting to Lose » fait là encore échos à la poésie folk des premiers albums. Coup de cœur pour « Mavis » titre au spleen poignant avec cette voix baryton basse de prêcheur évangélique, cette rythmique chaloupée qui se fortifie à l’écho de ce chœur soul gospel. Il faut dire que Nathaniel Rateliff a grandi dans une famille religieuse évangélique. Et c’est d’ailleurs ce feu sacré à faire danser les diables et les dieux, que l’on retrouve partout ici. Les inconditionnels de Dan Auerbach, Anderson East ou Leon Bridges devraient apprécier l’univers singulier de ce talentueux songwriter aux allures de cowboy.

Jean-Christophe Mary

« And It’s Still Alright » (Stax Records)

1-What A Drag

2-And It’s Still Alright

3:56

3-All Or Nothing

4-Expecting To Lose

5-Tonight #2

6-Mavis

7-You Need Me

8-Time Stands

9-Kissing Our Friends

10-Rush On