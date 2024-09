Nolwenn Leroy à l’affiche de Brocéliande sur TF1 : interview

En avril dernier lors du festival Canneseries, nous avions découvert le premier épisode de “Brocéliande”, une mini-série de six épisodes de 52 minutes pour TF1 avec Nolwenn Leroy dans le rôle principal. Dans cette fiction tournée en Bretagne, la chanteuse et désormais comédienne interprète la biologiste Fanny Legoff de retour à Brocéliande, 15 ans après la disparition de sa meilleure amie. Beaucoup avaient alors fait peser les soupçons sur elle. Peu de temps après son retour, une autre jeune femme disparait dans les mêmes conditions mystérieuses que sa meilleure amie.

“Brocéliande” va assurément occuper une place à part dans la carrière de Nolwenn Leroy : non seulement parce qu’il s’agit de son premier grand rôle à la télévision (on l’avait déjà vue dans un épisode de “Capitaine Marleau” sur France Télévisions) mais aussi parce que la série a été tournée dans sa région natale, la Bretagne. Comme Fanny, la biologiste qu’elle interprète, elle revenue sur ses terres. A l’Hôtel Majestic où nous l’avons rencontrée à l’occasion du festival Canneseries, elle nous a parlé de cette belle aventure. Elle était entourée de Marie-Anne Chazel, Catherine Marchal et Arnaud Binard, également au casting de la série.

France Net Infos : Le tournage de “Brocéliande” a eu lieu en Bretagne. Comme le personnage que vous interprétez, vous êtes revenue sur votre terre natale. Ce tournage a dû avoir une saveur particulière…

Nolwenn Leroy : Je suis finistérienne mais je connais bien Brocéliande. J’y ai passé beaucoup de temps quand j’étais enfant. J’y ai beaucoup de souvenirs. Il y avait forcément un supplément d’âme pour moi à tourner en Bretagne. Pour cette première expérience, j’étais à la fois anxieuse et très excitée. Le fait de me retrouver en Bretagne était extrêmement rassurant. Cette forêt nous a tous nourris d’une énergie. C’était merveilleux de pouvoir avoir la chance de passer ces trois mois dans cette forêt, de se réveiller tous les matins avec le soleil et de faire des câlins aux arbres !

France Net Infos : Il s’agit ici de votre premier grand rôle. Ce désir d’être actrice, vous l’aviez depuis longtemps ?

Nolwenn Leroy : En France, contrairement aux Etats-Unis, le mélange des genres est assez difficile. Je trouve qu’il est plus simple pour les actrices de se mettre à la chanson que pour les chanteuses de jouer la comédie. Je pense que c’était le bon moment pour moi. J’avais envie de prendre le temps de m’y préparer. C’était essentiel. Avec “Brocéliande”, tout était réuni !

France Net Infos : Fanny, le personnage que vous interprétez, est biologiste. Sa mère, elle, est guérisseuse. C’est un peu comme si elle avait voulu prendre le contre-pied et se démarquer de sa famille…

Nolwenn Leroy : Effectivement, elle a voulu rompre avec son passé, son enfance et tout ce qui la ramenait à Brocéliande. Sa mère est druidesse. Fanny avait besoin de s’émanciper de tout ça. Moi aussi, j’ai un peu pris le contre-pied : je ne suis pas du tout une scientifique ! J’aimais l’idée de mener une enquête mais je n’avais pas envie d’être flic. C’était donc parfait pour moi !