The one hand and The six fingers – Deuxième partie !!! Éditions Urban Comics

The one hand and The six fingers est une série thriller/polar noir/sci-fi , en 5 « épisodes » publiés mensuellement. On assiste aux histoires parallèles de l’enquêteur, et du présumé meurtrier.

Partie 2 : pendant que l’inspecteur Nassar essuie quelques problèmes personnels , l’enquête à propos des meurtres continue. Il semblerait que la théorie des suspects ayant reproduit les assassinats ne matche pas avec la réalité . De son côté, le jeune Johannes avance pas à pas vers une vérité qui le dépasse complètement…

Toujours plus de mystères et un rythme fou pour cette seconde partie publiée aux Éditions Urban Comics , le 28 février 25 ! (+14)

Le décor :

Un corps en flammes…

L’inspecteur Nassar ne comprend pas. Il semblerait qu’un homme se soit fait tabasser à coup de battes, et littéralement immolé sans bouger le petit doigt. Son collègue se remet encore de cette scène à la fois terrible et indescriptible. De cette odeur de chair brûlée. Et de la phrase que la victime répétait incessamment : « Aucune issue »….

Mais il est temps qu’Ari, se remette sur les rails de l’affaire du siècle, dont il a la charge. À peine arrivé au commissariat de Néo Novena, qu’il se voit remettre une assignation en justice. En parallèle, il y a cette autre « enquête » qui lui tient profondément à cœur. Celle de la disparition de sa « répliquante » préférée, qui semble s’être envolée.

Mais c’est lors de la recherche de Nemona, enfin de son corps dans un entrepôt de « Bot » que l’inspecteur tombe sur une pub d’exposition. Une galerie d’art dont les sculptures ont quelque chose de très dérangeant et en lien avec les meurtres de « six fingers » …

Le point sur le comics :

ramifications multiples !! Mais, tout ceci à un point commun, qu’on ne découvrira qu’à la fin de cette œuvre passionnante !!! Le fait que le lecteur puisse découvrir simultanément la vision de l’enquêteur, puis celle du meurtrier ajoute à l’excitation de la lecture, avec les différentes découvertes et les liens entre chaque partie.

Les auteurs nous forcent à lire une première fois à chaud, puis une deuxième fois pour ne rater aucun indice sur chaque partie de l’histoire !!! C’est pour cela que la série

Et ce style graphique incroyable. Sumar Kummit continue de nous plonger dans la noirceur du récit, avec ses jeux de lumières, ses ombres inquiétantes, ses couleurs rouges et jaunes éclatantes. C'est du grand art.

