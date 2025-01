Pagny – Une vie en chansons – Ed. Hugo Doc

La collection Une vie en chansons, des éditions Hugo Doc s’est complétée avec le titre Pagny, paru en novembre 2024. Un ouvrage de Valérie Alamo, qui vient dévoiler les secrets de la création de l’œuvre d’un des chanteurs préférés des Français, Florent Pagny.

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui donne envie de fredonner… Un avant-propos de l’autrice permet de comprendre cette relation, qui dure depuis la fin des années quatre-vingt-dix. Ensuite, le premier titre à découvrir et à retrouver est « N’importe quoi ». Florent Pagny chante comme il respire, et cela depuis toujours. Il tente le cinéma avant de revenir à ses premières amours et entame donc sa carrière de chanteur. En 1988, le Top 50 voit de belles têtes, dont Florent Pagny, avec « N’importe quoi », qui reste numéro un durant sept semaines consécutives. A 26 ans, il est le nouveau chanteur en vogue et fait sa première apparition à la télévision. La machine s’emballe et Florent Pagny va faire 324 télévisions au cours de cette année-là !

Valérie Alamo nous invite à découvrir Florent Pagny sous un jour inédit. Le livre captivant explore les coulisses de la création des plus grands succès du chanteur, aujourd’hui gravés dans le patrimoine musical français. De « Savoir aimer » à « Ma liberté de penser », chaque chanson dévoile une facette de l’artiste et un morceau de son histoire. L’auteure propose un panorama de 40 chansons emblématiques. Elle partage également des anecdotes fascinantes qui éclairent la genèse de ces œuvres intemporelles. Les récits, mêlant souvenirs personnels et contextes de création, permettent de mieux comprendre le parcours d’un artiste aussi talentueux qu’authentique. Le livre s’adresse autant aux admirateurs inconditionnels de Florent Pagny qu’à ceux curieux de plonger dans l’univers d’un chanteur devenu l’un des visages incontournables de la chanson française.

Pagny – Une vie en chansons est un livre intéressant et captivant, des éditions Hugo Doc. Un ouvrage complet, qui offre une lecture émouvante et enrichissante pour tous les passionnés de musique. Le chanteur, deuxième artiste préféré des Français, est à retrouver dans ce livre…

