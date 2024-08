Parker Girls – Ed. Delcourt

Parker Girls est un récit complet, de Terry Moore, paru aux éditions Delcourt, en juin 2024. Un spin-off de la série Strangers in Paradise, qui présente le monde du crime organisé d’où est originaire Katchoo, l’une des héroïnes fétiches de l’auteur, offrant un thriller bien mené.

Aux îles Turques-et-Caïques, un homme se promène seul, sur la plage, bière à la main. Il balance sa canette et rote. Il semble suivi… L’homme aperçoit un chapeau qui vole à ses pieds. Il constate qu’une jeune femme bronze tranquillement. Il va récupérer le chapeau dans l’eau, avant de revenir le lui apporter. L’homme interpelle la jeune femme, affirmant que son chapeau s’est envolé jusque dans l’eau. La jeune femme, en train de bronzer, les yeux fermés, demande s’il veut bien aller lui chercher ! De plus, elle aimerait bien une margarita… L’homme affirme qu’il ne travaille pas ici, mais qu’il peut passer le message au bar. Puis, il laisse le chapeau, au pied du transat. Il est troublé face à l’allure et aux belles jambes de la jeune femme, qu’il mate… Elle ouvre les yeux et commence à le draguer ouvertement. L’homme ne reste pas insensible.

C’est avec une scène de drague surprenante, suivie d’un meurtre, que débute ce one shot captivant et bien mené. Le thriller offre une enquête palpitante et haletante, qui entremêle deux crimes qui se trouvent reliés. Il y a aussi les Parker Girls, qui y sont mêlées, car l’une d’entre elles a été retrouvée morte… Une partie du monde du crime organisé se dévoile dans cette bande dessinée bien menée, qui propose aussi de retrouver Katchoo, entre autres. Investisseur millionnaire, meurtre, vol, affaire compromettante, amours, enlèvement et vengeances viennent rythmer le récit, tout comme les coups durs, les interrogatoires musclés et les investigations particulières. Découpée en plusieurs chapitres, l’histoire se lit assez facilement, tellement le thriller se trouve bien ficelé. Le dessin offre un graphisme maîtrisé, un trait fin et fluide, qui se veut réaliste, en noir et blanc. L’ouvrage se complète avec une galerie d’illustrations superbes !

Parker Girls est un one shot, un spin-off de la série Strangers in Paradise, des éditions Delcourt. Un thriller bien mené, captivant et haletant, qui propose de retrouver, entre autres, Katchoo, membre d’une organisation criminelle, composée de filles.