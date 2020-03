Perdy, le deuxième tome, Blackjack, orgasmes, dentelle

Blackjack, orgasmes, dentelle est le deuxième tome de la série de Kickliy, intitulée Perdy. Une bande dessinée, parue aux éditions Dargaud, en février 2020, qui présente un western authentique, avec pour héroïne une femme forte, qui dégaine facilement…

A San Francisco, un homme dénommé Shortie, reçoit deux autres hommes. Ces derniers lui demandent de liquider un type assez rapidement. Ils veulent voir cet homme mort ! Pendant ce temps, deux autres hommes escaladent la façade où a lieu l’arrangement. Les deux demandeurs expliquent que l’homme en question les a humilié, alors ils souhaitent qu’il souffre. Monsieur Shortie coupe court, expliquant que son prix est toujours le même, quelle que soit la mission. De plus, le tout est payable à l’avance ! Il rappelle également que c’est sa réputation qui les a amené jusqu’ici, il n’y a donc rien à redire, car être le meilleur tuer à gage a ses inconvénients. A ce moment-là, il tire son tiroir, pour sortir de deux poignards et tuer, d’un seul lancé, les deux hommes qui étaient rentrés par effraction, par la fenêtre, arme à la main.

Le récit est, une nouvelle fois, plein de rebondissements, avec ce qu’il faut d’humour, de suspense et d’actions, pour tenir les lecteurs en haleine. On y retrouve Perdy et sa fille Pétunia, pour une nouvelle aventure, où les deux femmes n’arrivent toujours pas à se comprendre et à s’accepter, ce qui apporte une dynamique certaine, et un brin d’humour. Perdy souhaite faire un dernier coup, avant de partir et de laisser sa fille tranquille, mais elle a besoin d’elle et fera tout pour cela. Les évènements s’enchainent, les couacs aussi, offrant un western tout à fait particulier, entre féminisme, violence, humour, sexe et sauvagerie. Perdy reste la même femme forte, qui ne semble avoir besoin de personne pour s’en sortir dans la vie, et n’a pas peur de la mort. Le dessin est tout aussi particulier, simple et efficace, offrant une atmosphère certaine.

Blackjack, orgasmes, dentelle est le deuxième tome de Perdy, ce western singulier, cette bande dessinée pleine d’humour et d’action, qui a pour héroïne une femme qui jure, crache, chique et dégaine facilement, à la moindre contrariété…