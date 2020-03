Quatre nouveaux titres pour la collection Bébé touche-à-tout

Bisous et câlins, Les licornes, Les animaux colorés et Les animaux en famille sont quatre nouveaux titres de la collection Bébé touche-à-tout, des éditions Langue au chat. Des livres parus en janvier et février 2020, pour les tout-jeunes lecteurs, qui propose de toucher et de découvrir.

Il y a des flamants roses, des souris, des chevaux, une licorne dorée, une bouée, un ballon, un caneton jaune, une coccinelle rouge, un poisson bleu, une poule et son poussin, des chiots dalmatiens, une famille de daims et bien d’autres encore sont à découvrir à travers ces quatre petits ouvrages carrés et molletonnés. Des livres à toucher, dès la couverture, qui invitent, comme les imagiers, à enrichir le vocabulaire et découvrir des thèmes adorables, touchants et familiers.

Les univers sont différents et plaisants, avec des moments de tendresse à découvrir, des licornes sous toutes les formes et les textures, les couleurs à retrouver sur les animaux, et des familles aimantes à regarder. Sur chaque page, les tout-jeunes lecteurs découvrent une photo qui est associée à un mot, comme un imagier. Ainsi, au fur et à mesure de la découverte, les enfants enrichissent leur vocabulaire et apprennent de nouveaux mots, à reconnaître et à nommer. Quelques petites phrases apportent un petit plus, une dynamique amusante, avec quelques expressions et commentaires.

Les livres sont très colorés, d’ailleurs l’un d’eux invite les tout-jeunes lecteurs à découvrir les couleurs, autour des animaux, un thème qui plaît toujours. A chaque page, une nouvelle matière est à toucher, douce, rugueuse, collante, râpeuse, lisse, duveteuse… De petite taille, les ouvrages s’adaptent parfaitement aux mains des enfants. Quant aux pages, cartonnées et rigides, aux coins arrondis, elles sont également pratiques à tourner et manipuler.

La collection Bébé touche-à-tout se complète avec quatre nouveaux petits livres carrés, des ouvrages colorés et adaptés aux tout-jeunes lecteurs, comme des imagiers à toucher et à manipuler, pour enrichir son vocabulaire, avec différents univers suggérés.