Petites histoires de la Mythologie – Quatre nouveaux titres

Le labyrinthe de Dédale, Persée et la gorgone, Pégase l’indomptable et Prométhée le voleur de feu sont les quatre nouveaux titres de la collection Petites histoires de la Mythologie, d’Hélène Montardre, parus en septembre 2020, aux éditions Nathan.

Ce matin, il y a une foule dense, attentive et silencieuse, sur le port. Elle est tournée vers la mer qui scintille sous le soleil et vers trois hommes, des frères, en train de se défier. Dans la foule, un enfant terrifié se cache derrière les jambes de son père. Le spectacle de ces trois géants sur le point de s’affronter est impressionnant. Dédale n’est pas plus rassuré, il serre son fils, Icare, contre lui, qui cache son visage dans l’épaule de son père.

Persée affirme à sa mère qu’il n’a envie d’aller là-bas. Danaé regarde son fils et tente de l’apaiser, expliquant qu’il est assez grand pour faire comme il le souhaite. De fureur, il donne un coup de pied dans une panière, avant de s’en aller dehors, s’en vraiment savoir où aller. Il pense à son père parti en mer qu’il aurait dû accompagner le matin même.

Le précepteur sourit, devant lui Déliadès et Bellérophon le supplient de leur raconter une histoire. Il commence alors doucement, expliquant qu’il était une fois, un cheval fabuleux. Sa robe était blanche comme l’écume des vagues, il avait une tête fine et une crinière soyeuse. Il avait sur le dos quelque chose que nul autre cheval ne possédait une paire d’ailes !

Une fête se prépare dans la ville de Mécôné. Les habitants sont ravis. Un concert d’acclamations éclate soudain. Itylos, le bouvier, arrive en conduisant un superbe taureau au pelage d’un blanc éclatant. Itylos, après s’être occupé de l’animal pendant des mois, est fier de déambuler dans la foule avec son taureau, qui est destiné à être offert en sacrifice.

Quatre héros sont à découvrir dans ces nouveaux romans adaptés aux jeunes lecteurs, dès 9 ans. Des textes bien découpés et aménagés pour donner le goût pour la mythologie et la lecture. Des récits épiques, des histoires de monstres, de courage, de voyage, de ruse, qui inspire les enfants, qui partent ainsi à l’aventure avec les dieux, les héros et les créatures fantastiques de la mythologie. Quelques pages, à la fin des ouvrages, proposent aux enfants d’en savoir plus, pour parfaire sa culture générale.

Petites histoires de la Mythologie, collection des éditions Nathan, se complète avec quatre nouveaux titres, quatre héros à découvrir et à suivre dans des aventures fantastiques, entre vengeances, courage, affrontements, ruse…